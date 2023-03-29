https://sputnik-georgia.ru/20230329/dosrochnye-vybory-kak-sposob-preodoleniya-dvupolyarnosti-v-gruzii---retsept-ot-girchi----276236182.html

Досрочные выборы как способ преодоления двуполярности в Грузии – "рецепт" от "Гирчи"

Досрочные выборы как способ преодоления двуполярности в Грузии – "рецепт" от "Гирчи"

Если будут назначены внеочередные выборы, они пройдут вновь по смешанной системе при естественном барьере 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T17:37+0400

2023-03-29T17:37+0400

2023-03-29T18:01+0400

политика

грузия

новости

георгий маргвелашвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

партия "гирчи"

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Грузии нужны внеочередные парламентские выборы с естественным проходным барьером, что положит конец двуполярности и сделает возможным появление новых людей в грузинской политике, сказал депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили в передаче "Свободный взгляд" на Первом канале.Тему досрочных парламентских выборов в середине марта поднял экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, но его мало кто поддержал даже в оппозиции. По словам Маргвелашвили, нужна новая легитимация политических лидеров, в противном случае постоянно будет напряженность. Оппозиционер считает необходимым проведение внеочередных выборов с естественным барьером (0,67%). В противном случае, по мнению Мегрелишвили, появление новых людей в политике будет сложнейшей, почти невыполнимой задачей. Проведение внеочередных выборов с естественным барьером станет стимулом для завершения двуполярности в грузинской политике и для распада двух крупнейших партий – правящей "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозиционной "Единое национальное движение". "Например, если сегодня ты хочешь быть в политике и не подчиняешься этой конкретной партийной дисциплине, фактически выпадаешь из политики. Эти партии сохраняют своих политиков за счет того, что у них нет никакой перспективы вне партии", – заявил Мегрелишвили. При этом Мегрелишвили выразил уверенность, что ни "Грузинская мечта", ни "Надвижение" не поддержат избирательную систему, благодаря которой они смогут потерять власть. Ловушка или тест? Что в грузинской оппозиции думают о досрочных выборах>>Согласно закону, парламентские выборы 2024 года должны пройти по полностью пропорциональной системе, то есть по партийным спискам и с проходным барьером в 5%.Если же будут назначены внеочередные выборы, они пройдут вновь по смешанной системе (120 мест в парламенте будут распределены между партиями, а 30 мест займут кандидаты, победившие на выборах в мажоритарных округах) при естественном барьере. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий маргвелашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, партия "гирчи"