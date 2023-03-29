https://sputnik-georgia.ru/20230329/dosrochnye-vybory-kak-sposob-preodoleniya-dvupolyarnosti-v-gruzii---retsept-ot-girchi----276236182.html
Досрочные выборы как способ преодоления двуполярности в Грузии – "рецепт" от "Гирчи"
Досрочные выборы как способ преодоления двуполярности в Грузии – "рецепт" от "Гирчи"
Если будут назначены внеочередные выборы, они пройдут вновь по смешанной системе при естественном барьере 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T17:37+0400
2023-03-29T17:37+0400
2023-03-29T18:01+0400
политика
грузия
новости
георгий маргвелашвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
партия "гирчи"
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Грузии нужны внеочередные парламентские выборы с естественным проходным барьером, что положит конец двуполярности и сделает возможным появление новых людей в грузинской политике, сказал депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили в передаче "Свободный взгляд" на Первом канале.Тему досрочных парламентских выборов в середине марта поднял экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, но его мало кто поддержал даже в оппозиции. По словам Маргвелашвили, нужна новая легитимация политических лидеров, в противном случае постоянно будет напряженность. Оппозиционер считает необходимым проведение внеочередных выборов с естественным барьером (0,67%). В противном случае, по мнению Мегрелишвили, появление новых людей в политике будет сложнейшей, почти невыполнимой задачей. Проведение внеочередных выборов с естественным барьером станет стимулом для завершения двуполярности в грузинской политике и для распада двух крупнейших партий – правящей "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозиционной "Единое национальное движение". "Например, если сегодня ты хочешь быть в политике и не подчиняешься этой конкретной партийной дисциплине, фактически выпадаешь из политики. Эти партии сохраняют своих политиков за счет того, что у них нет никакой перспективы вне партии", – заявил Мегрелишвили. При этом Мегрелишвили выразил уверенность, что ни "Грузинская мечта", ни "Надвижение" не поддержат избирательную систему, благодаря которой они смогут потерять власть. Ловушка или тест? Что в грузинской оппозиции думают о досрочных выборах>>Согласно закону, парламентские выборы 2024 года должны пройти по полностью пропорциональной системе, то есть по партийным спискам и с проходным барьером в 5%.Если же будут назначены внеочередные выборы, они пройдут вновь по смешанной системе (120 мест в парламенте будут распределены между партиями, а 30 мест займут кандидаты, победившие на выборах в мажоритарных округах) при естественном барьере. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий маргвелашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, партия "гирчи"
политика, грузия, новости, георгий маргвелашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, партия "гирчи"
Досрочные выборы как способ преодоления двуполярности в Грузии – "рецепт" от "Гирчи"
17:37 29.03.2023 (обновлено: 18:01 29.03.2023)
Если будут назначены внеочередные выборы, они пройдут вновь по смешанной системе при естественном барьере
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Грузии нужны внеочередные парламентские выборы с естественным проходным барьером, что положит конец двуполярности и сделает возможным появление новых людей в грузинской политике, сказал депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили в передаче "Свободный взгляд" на Первом канале.
Тему досрочных парламентских выборов в середине марта поднял экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, но его мало кто поддержал даже в оппозиции. По словам Маргвелашвили, нужна новая легитимация политических лидеров, в противном случае постоянно будет напряженность.
"Технически правильным выходом из существующего кризиса были бы досрочные выборы, обновление легитимации для всех. Как и любому человеку в политике, думаю, что и мне следует обновить легитимность. Мне кажется немного опасным так идти к выборам 2024 года", – заявил Мегрелишвили.
Оппозиционер считает необходимым проведение внеочередных выборов с естественным барьером (0,67%). В противном случае, по мнению Мегрелишвили, появление новых людей в политике будет сложнейшей, почти невыполнимой задачей.
Проведение внеочередных выборов с естественным барьером станет стимулом для завершения двуполярности в грузинской политике и для распада двух крупнейших партий – правящей "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозиционной "Единое национальное движение".
"Например, если сегодня ты хочешь быть в политике и не подчиняешься этой конкретной партийной дисциплине, фактически выпадаешь из политики. Эти партии сохраняют своих политиков за счет того, что у них нет никакой перспективы вне партии", – заявил Мегрелишвили.
При этом Мегрелишвили выразил уверенность, что ни "Грузинская мечта", ни "Надвижение" не поддержат избирательную систему, благодаря которой они смогут потерять власть.
Согласно закону, парламентские выборы 2024 года должны пройти по полностью пропорциональной системе, то есть по партийным спискам и с проходным барьером в 5%.
Если же будут назначены внеочередные выборы, они пройдут вновь по смешанной системе (120 мест в парламенте будут распределены между партиями, а 30 мест займут кандидаты, победившие на выборах в мажоритарных округах) при естественном барьере.