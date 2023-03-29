https://sputnik-georgia.ru/20230329/eks-premer-gruzii-oproverg-informatsiyu-o-sozdanii-partii-276237882.html

Экс-премьер Грузии опроверг информацию о создании партии

Экс-премьер Грузии опроверг информацию о создании партии

Ника Гилаури подчеркнул, что сделал много хорошего для Грузии 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T19:00+0400

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2023-03-29T19:00+0400

новости

грузия

ника мелия

хатия деканоидзе

михаил саакашвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии периода президентства Михаила Саакашвили Ника Гилаури назвал ложью информацию о том, что он планирует создать партию. Информацию распространила лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани. Более того, она сказала, что в новую партию намерены вступить бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, а также депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе, которая на прошлой неделе покинула ряды "Нацдвижения". Он подчеркнул, что уже 10 лет не делал политических заявлений и не давал интервью на политические темы. А опровержение он написал лишь для того , чтобы кто-то потом не сказал, что "молчание – частично все же знак согласия". Экс-премьер Грузии создает новую партию?>>Ранее утверждения Чарквиани категорически опровергли Мелия и Деканоидзе. Мелия написал в соцсети, что имеет место тиражирование постыдной лжи, а Деканоидзе назвала распространенную информацию бредом. Гилаури возглавлял правительство Грузии с февраля 2009 года по июнь 2012 года. После этого он основал консультационную компанию Reformatics.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, ника мелия, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, единое нацдвижение