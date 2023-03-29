https://sputnik-georgia.ru/20230329/eks-premer-gruzii-sozdaet-novuyu-partiyu-276225401.html

Экс-премьер Грузии создает новую партию?

Экс-премьер Грузии создает новую партию?

Один из лидеров "Нацдвижения" заявил, что у Ники Гилаури есть свои финансовые интересы и вес в экономике Грузии 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T13:03+0400

2023-03-29T13:03+0400

2023-03-29T13:17+0400

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хатия деканоидзе

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии периода президентства Михаила Саакашвили Ника Гилаури по поручению основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили, создает новое политическое объединение, заявил лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани. Чарквиани утверждает, что в новую партию намерены вступить бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, а также депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе, которая на прошлой неделе покинула ряды "Нацдвижения". И Мелия, и Деканоидзе очень резко отреагировали на слова Чарквиани. "Распространители слухов методом КГБ. Только так можно охарактеризовать людей, которые не стесняются тиражировать постыдную ложь", – написал Мелия на своей странице в соцсети."На сплетни/бред Чарквинаи не будет моего серьезного ответа. Это единственный комментарий по этому вопросу", – написала Деканоидзе на своей странице в соцсети. Секретарь политсовета "Нацдвижения", депутат парламента Леван Бежашвили считает, что в ближайшее время выяснится, говорит ли Чарквиани правду. "Посмотрим, как будут развиваться политические процессы. Покинет Ника Мелия партию или нет? Я не вижу оснований для такого предположения. И в случае Хатии Деканоидзе, что конкретно обусловило ее уход из партии, это тоже осталось под вопросом", – заявил Бежашвили журналистам. Хатия Деканоидзе уходит из "Нацдвижения" – депутат назвала главную причину>>Что касается Гилаури, как отметил Бежашвили, с его именем связаны важные успехи. По его словам, у Гилаури есть свои финансовые интересы и вес в экономике Грузии. Гилаури возглавлял правительство Грузии с февраля 2009 года по июнь 2012 года. "Какое он (Гилаури – ред.) примет решение, создаст или нет политическую партию – это его дело", – отметил Бежашвили. При этом Бежашвили подчеркнул, что в рядах "Единого национального движения" нет никакого противостояния. "Иметь различные политические взгляды на развитие партии не означает противостояние", – добавил Бежашвили. Оппозиционер: распад "Нацдвижения" – путь к освобождению Саакашвили>>В правящей партии уже давно анонсируют развал "Нацдвижения", особенно после того, как депутата парламента Леван Хабеишвили по итогам внутрипартийных выборов сместил с поста председателя партии Нику Мелия. Выборы в "Нацдвижении" были назначены после того, как в партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили. Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. "Нацдвижение" помогает "Грузинской мечте" сохранить власть – оппозиционер>>Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с большим отрывом от правящей "Грузинской мечты".Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван бежашвили, ника мелия, хатия деканоидзе, грузинская мечта