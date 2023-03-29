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Гражданин Грузии задержан в Италии за ранение жены – СМИ
Гражданин Грузии задержан в Италии за ранение жены – СМИ
Полиция изъяла орудие преступления и окровавленную одежду 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T12:19+0400
2023-03-29T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Полиция Италии задержала 47-летнего гражданина Грузии по подозрению в нанесении ножевых ранений своей жене, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2". Информация о ранении 32-летней женщины распространилась во вторник. По данным СМИ, инцидент произошел в итальянском городе Бари. Женщина попала в больницу с несколькими ножевыми ранениями в горло. Подозреваемый в нападении на женщину пытался скрыться на машине, но полиция задержала его спустя несколько часов после преступления. Полиция изъяла орудие преступления и окровавленную одежду. Проводится экспертиза. По данным СМИ, на данном этапе жизни женщины ничего не угрожает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, италия, бари
происшествия, новости, грузия, италия, бари
Гражданин Грузии задержан в Италии за ранение жены – СМИ
12:19 29.03.2023 (обновлено: 12:44 29.03.2023)
Полиция изъяла орудие преступления и окровавленную одежду
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Полиция Италии задержала 47-летнего гражданина Грузии по подозрению в нанесении ножевых ранений своей жене, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2".
Информация о ранении 32-летней женщины распространилась во вторник. По данным СМИ, инцидент произошел в итальянском городе Бари. Женщина попала в больницу с несколькими ножевыми ранениями в горло.
Подозреваемый в нападении на женщину пытался скрыться на машине, но полиция задержала его спустя несколько часов после преступления.
Полиция изъяла орудие преступления и окровавленную одежду. Проводится экспертиза.
По данным СМИ, на данном этапе жизни женщины ничего не угрожает.