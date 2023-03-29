https://sputnik-georgia.ru/20230329/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-italii-za-ranenie-zheny---smi-276223660.html

Гражданин Грузии задержан в Италии за ранение жены – СМИ

Гражданин Грузии задержан в Италии за ранение жены – СМИ

Полиция изъяла орудие преступления и окровавленную одежду 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T12:19+0400

2023-03-29T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Полиция Италии задержала 47-летнего гражданина Грузии по подозрению в нанесении ножевых ранений своей жене, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2". Информация о ранении 32-летней женщины распространилась во вторник. По данным СМИ, инцидент произошел в итальянском городе Бари. Женщина попала в больницу с несколькими ножевыми ранениями в горло. Подозреваемый в нападении на женщину пытался скрыться на машине, но полиция задержала его спустя несколько часов после преступления. Полиция изъяла орудие преступления и окровавленную одежду. Проводится экспертиза. По данным СМИ, на данном этапе жизни женщины ничего не угрожает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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