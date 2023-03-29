https://sputnik-georgia.ru/20230329/magnitnye-buri-unichtozhayut-ozonovyy-sloy-zemli-276223250.html

Магнитные бури уничтожают озоновый слой Земли

Магнитные бури уничтожают озоновый слой Земли

Полученные учеными результаты могут быть использованы для более точного прогнозирования будущего озонового слоя и климата Земли 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Во время геомагнитных бурь в течение суток может разрушаться до четверти озонового слоя Земли, считают российские и зарубежные ученые.К такому выводу пришли физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и других российских вузов и ученые Давосской физико-метеорологической обсерватории, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ."Мы обнаружили, что во время геомагнитных возмущений в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов. Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток", – рассказала руководитель секции "Магнитосфера и влияние энергичных частиц на атмосферу" лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова.По ее словам, максимальное обнаруженное разрушение составило 14-25% на высоте около 75 километров. "То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности", – отметила Миронова.Полученные учеными результаты могут быть использованы для более точного прогнозирования будущего озонового слоя и климата Земли, а также для анализа распространения радиоволн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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