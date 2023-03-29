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Нацбанк Грузии вновь сохранил жесткую монетарную политику
Нацбанк Грузии вновь сохранил жесткую монетарную политику
В феврале годовой уровень инфляции в Грузии составил 8,1% при целевом показателе 3% 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T13:15+0400
2023-03-29T13:15+0400
2023-03-29T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции. Нацбанк отметил, что, несмотря на некоторые признаки стабилизации, инфляция остается глобальной проблемой. Годовой уровень инфляции в Грузии по-прежнему высокий, хотя и продолжает снижаться. В феврале годовой уровень инфляции составил 8,1% при целевом показателе 3%. Снижение инфляции в основном обусловлено внешними факторами. В том числе, снижением стоимости нефти на международных рынках, продовольствия и стоимости международных перевозок, которые приблизились к допандемийному уровню. По информации Нацбанка, смягчение монетарной политики станет возможно после того, как начнет снижаться давление местных факторов на инфляцию. Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам>>Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 10 мая 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, национальный банк
экономика, новости, грузия, национальный банк
Нацбанк Грузии вновь сохранил жесткую монетарную политику
13:15 29.03.2023 (обновлено: 13:37 29.03.2023)
В феврале годовой уровень инфляции в Грузии составил 8,1% при целевом показателе 3%
ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
"Учитывая высокую неопределенность и риски, Национальный банк по-прежнему нацелен на снижение инфляции и проводит жесткую монетарную политику", – говорится в сообщении.
Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции.
Нацбанк отметил, что, несмотря на некоторые признаки стабилизации, инфляция остается глобальной проблемой. Годовой уровень инфляции в Грузии по-прежнему высокий, хотя и продолжает снижаться. В феврале годовой уровень инфляции составил 8,1% при целевом показателе 3%.
Снижение инфляции в основном обусловлено внешними факторами. В том числе, снижением стоимости нефти на международных рынках, продовольствия и стоимости международных перевозок, которые приблизились к допандемийному уровню.
"По существующему прогнозу, в том числе из-за базового эффекта и ужесточенной монетарной политики, годовая инфляция продолжит существенное сокращение и, вероятно, будет ниже целевого показателя во второй половине года", – говорится в сообщении.
По информации Нацбанка, смягчение монетарной политики станет возможно после того, как начнет снижаться давление местных факторов на инфляцию.
Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса.
Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 10 мая 2023 года.