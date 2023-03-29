https://sputnik-georgia.ru/20230329/pekin-predupredil-tayvan-o-posledstviyakh-vstrechi-tsay-inven-s-makkarti-276220311.html

Пекин предупредил Тайвань о последствиях встречи Цай Инвэнь с Маккарти

Пекин предупредил Тайвань о последствиях встречи Цай Инвэнь с Маккарти

Китай расценил предстоящую транзитную поездку тайваньского руководителя как провокационный акт 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T10:24+0400

2023-03-29T10:24+0400

2023-03-29T10:51+0400

новости

в мире

китай

тайвань

сша

цай инвэнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24837/38/248373831_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b7fabcda50e8ff87ac7d5fff2f61d88.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Пекин примет необходимые меры в случае встречи лидера Тайваня Цай Инвэнь со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти во время своей "транзитной поездки" через США, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Ранее в марте офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней. По ее словам, Цай Инвэнь ищет предлоги, чтобы пообщаться с различными официальными лицами США, членами Конгресса, "войти в сговор с внешними антикитайскими силами".Делегация во главе с Цай Инвэнь планирует вылететь с Тайваня 29 марта, осуществить транзит в Нью-Йорке и прибыть в Гватемалу 1 апреля. Далее, 3 апреля, делегация прибудет в Белиз, на обратном пути, 5 апреля, осуществит транзит в Лос-Анджелесе и 7 апреля вернется на остров."Если она (Цай Инвэнь – ред.) встретится со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, то это нанесет серьезный ущерб принципу "одного Китая", а также навредит суверенитету и территориальной целостности КНР, подорвет мир и стабильность в Тайваньском проливе", – сказала Чжу Фэнлянь.По ее словам, Китай категорически против встречи Цай Инвэнь с Маккарти. "Мы выступаем категорически против этого, примем все необходимые меры для решительного отпора", – отметила Чжу Фэнлянь.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

тайвань

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, китай, тайвань, сша, цай инвэнь