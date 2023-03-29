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Пекин предупредил Тайвань о последствиях встречи Цай Инвэнь с Маккарти
Пекин предупредил Тайвань о последствиях встречи Цай Инвэнь с Маккарти
Китай расценил предстоящую транзитную поездку тайваньского руководителя как провокационный акт 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T10:24+0400
2023-03-29T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Пекин примет необходимые меры в случае встречи лидера Тайваня Цай Инвэнь со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти во время своей "транзитной поездки" через США, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Ранее в марте офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней. По ее словам, Цай Инвэнь ищет предлоги, чтобы пообщаться с различными официальными лицами США, членами Конгресса, "войти в сговор с внешними антикитайскими силами".Делегация во главе с Цай Инвэнь планирует вылететь с Тайваня 29 марта, осуществить транзит в Нью-Йорке и прибыть в Гватемалу 1 апреля. Далее, 3 апреля, делегация прибудет в Белиз, на обратном пути, 5 апреля, осуществит транзит в Лос-Анджелесе и 7 апреля вернется на остров."Если она (Цай Инвэнь – ред.) встретится со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, то это нанесет серьезный ущерб принципу "одного Китая", а также навредит суверенитету и территориальной целостности КНР, подорвет мир и стабильность в Тайваньском проливе", – сказала Чжу Фэнлянь.По ее словам, Китай категорически против встречи Цай Инвэнь с Маккарти. "Мы выступаем категорически против этого, примем все необходимые меры для решительного отпора", – отметила Чжу Фэнлянь.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, китай, тайвань, сша, цай инвэнь
Пекин предупредил Тайвань о последствиях встречи Цай Инвэнь с Маккарти
10:24 29.03.2023 (обновлено: 10:51 29.03.2023)
Китай расценил предстоящую транзитную поездку тайваньского руководителя как провокационный акт
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Пекин примет необходимые меры в случае встречи лидера Тайваня Цай Инвэнь со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти во время своей "транзитной поездки" через США, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Ранее в марте офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней.
"Власти Тайваня постоянно придумывают отговорки, используют все возможности для реализации своих интересов "независимости". Так называемая "транзитная поездка" тайваньского руководителя по сути является провокационным актом, поиском помощи США для осуществления "независимости", – цитирует Чжу Фэнлянь РИА Новости.
По ее словам, Цай Инвэнь ищет предлоги, чтобы пообщаться с различными официальными лицами США, членами Конгресса, "войти в сговор с внешними антикитайскими силами".
Делегация во главе с Цай Инвэнь планирует вылететь с Тайваня 29 марта, осуществить транзит в Нью-Йорке и прибыть в Гватемалу 1 апреля. Далее, 3 апреля, делегация прибудет в Белиз, на обратном пути, 5 апреля, осуществит транзит в Лос-Анджелесе и 7 апреля вернется на остров.
"Если она (Цай Инвэнь – ред.) встретится со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, то это нанесет серьезный ущерб принципу "одного Китая", а также навредит суверенитету и территориальной целостности КНР, подорвет мир и стабильность в Тайваньском проливе", – сказала Чжу Фэнлянь.
По ее словам, Китай категорически против встречи Цай Инвэнь с Маккарти.
"Мы выступаем категорически против этого, примем все необходимые меры для решительного отпора", – отметила Чжу Фэнлянь.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.