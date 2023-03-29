https://sputnik-georgia.ru/20230329/pozhiloy-muzhchina-zaderzhan-v-gruzii-za-razvratnye-deystviya-v-otnoshenii-podrostka-s-ovz--smi-276236395.html

Пожилой мужчина задержан в Грузии за развратные действия в отношении подростка с ОВЗ – СМИ

Пожилой мужчина задержан в Грузии за развратные действия в отношении подростка с ОВЗ – СМИ

В полицию обратилась дочь обвиняемого после того, как застала отца за развратными действиями 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T18:20+0400

2023-03-29T18:20+0400

2023-03-29T18:20+0400

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Полиция региона Шида-Картли задержала 63-летнего мужчину по обвинению в совершении развтратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации телеканала, жертва – 15-летняя девочка с ОВЗ. Сообщается, что подозреваемый задержан. Как сообщает телеканал "Мтавари", жертва была соседкой задержанного. В полицию обратилась дочь обвиняемого, которая застала отца во время развратных действий.Уголовное дело возбуждено по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 11-15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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