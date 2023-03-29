https://sputnik-georgia.ru/20230329/protesty-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-tbilisi-zaderzhan-brosavshiy-kokteyli-moltova-276242979.html

Протесты против закона об иноагентах в Тбилиси: задержан бросавший "коктейли Молотова"

Протесты против закона об иноагентах в Тбилиси: задержан бросавший "коктейли Молотова"

Во время акция протеста против закона об "иноагентах" пострадали 58 полицейских 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T23:43+0400

2023-03-29T23:43+0400

2023-03-29T23:49+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

акция против закона об иноагентах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/08/275563179_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f3307d51f3dae83c8cc6486322612723.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Задержан один человек за нападение на полицейских и поджог патрульного автомобиля, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Акции протеста в Тбилиси – Народный защитник Грузии рассказал о нарушениях>>Следствие установило, что 21-летний мужчина, ранее привлекаемый за неподчинение полиции и судимый как ответственный за нанесение легкого вреда здоровью и повреждение вещи, во время акций на проспекте Руставели кидал камни и т. н. "коктейли Молотова" в сотрудников полиции, из-за чего те пострадали.Кроме того, по версии следствия, молодой человек поджег автомобиль МВД Грузии. Следствие по статьям "Нападение на сотрудника полиции" и "Уничтожение вещи путем поджога" продолжается. В результате столкновений во время акций протеста пострадали 58 полицейских. Первое уголовное дело по статье "Нападение на сотрудников полиции" во время акций протеста против закона об "иноагентах" было возбуждено 8 марта. По делу до сегодняшнего дня проходил один человек, который в данный момент находится на свободе, выйдя под залог, и ждет решения суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах