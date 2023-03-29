https://sputnik-georgia.ru/20230329/zapadnaya-gruziya-postradala-ot-silnogo-vetra---odin-chelovek-pogib-276219202.html

Западная Грузия пострадала от сильного ветра – один человек погиб

Западная Грузия пострадала от сильного ветра – один человек погиб

Ветер сорвал крыши с домов, повалил деревья, автобусные остановки, повредил машины, порвал линии электропередач 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T10:05+0400

2023-03-29T10:05+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Сильный ветер нанес серьезный ущерб Западной Грузии, особенно черноморскому побережью Аджарии, где накануне погиб человек, сообщает "Аджарское телевидение". Ветер, который бушевал в западной части Грузии, повредил, а местами полностью сорвал крыши с домов, повалил деревья, автобусные остановки, повредил машины, порвал линии электропередач. В черноморском курортном городе Кобулети (Аджария) погиб молодой мужчина. Он находился в машине, когда на нее упало дерево. Есть и пострадавшие, в том числе шестилетний ребенок, которого накануне доставили из Кобулети в одну из больниц Тбилиси. По предварительным данным, ребенок в тяжелом состоянии. В курортном поселке Чакви с балкона упала пожилая женщина. Ее с травмами головы доставили в клинику Кобулети. Муниципальные службы в Аджарии перешли на чрезвычайный режим работы. Идут работы по ликвидации последствий сильного ветра. Местные власти обещают помощь пострадавшему от стихийного бедствия населению. От сильного ветра пострадали и два региона Грузии – Гурия и Самегрело-Земо Сванети. В городе Сенаки повреждены крыши нескольких многоквартирных домов, в том числе на улице Руставели. В городе Озургети на улице Долидзе ветер полностью сорвал крышу в пятиэтажного жилого дома. Повреждены балконы этого дома и автомобили, припаркованные у дома. Пострадавших нет. Синоптики предупреждают о резком похолодании и ухудшении погоды в Грузии с 29 марта до 2 апреля. На море ожидается 4-5 балльный шторм, а в высокогорье – метель. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать паводки, в горах формирование лавин и оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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