https://sputnik-georgia.ru/20230330/buduschee-gruzii-prevyshe-vsego--kaladze-obeschal-sokhranit-v-strane-mir-i-stabilnost-276267601.html

Будущее Грузии превыше всего – Каладзе обещал сохранить в стране мир и стабильность

Будущее Грузии превыше всего – Каладзе обещал сохранить в стране мир и стабильность

Есть попытка радикальной оппозиции добиться цели путем беспорядков, эскалации, заявил генсек правящей партии 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T21:48+0400

2023-03-30T21:48+0400

2023-03-30T21:48+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта

каха каладзе

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1d/272546250_100:238:1195:854_1920x0_80_0_0_8842734df9334c2e57e76941deede251.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Заказ грузинского населения – мирная и стабильная среда, что и является основным принципом действия правящей силы, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Каждый наш шаг рассчитан на интересы страны, и именно по этой причине большая часть населения поддерживает "Грузинскую мечту" и заявляет о своем доверии, подчеркнул Каладзе. "Даже сегодня вы видите, какие процессы происходят – есть попытка радикальной оппозиции добиться цели путем беспорядков, эскалации. Безусловно, мы достойно отвечаем и на этот вызов, исходя из интересов нашей страны и населения, поскольку родина и ее будущее превыше любого партийного или личного благополучия", – отметил Каладзе. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Мир находится перед угрозой третьей мировой войны – премьер Грузии >>Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, грузинская мечта, каха каладзе, украина