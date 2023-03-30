https://sputnik-georgia.ru/20230330/gruzinskiy-pianist-mozhet-stat-pobeditelem-konkursa-rubinshteyna--kak-golosovat--276253243.html
Грузинский пианист может стать победителем конкурса Рубинштейна – как голосовать
Грузинский пианист может стать победителем конкурса Рубинштейна – как голосовать
На результаты конкурса влияют не только оценки жюри, но и результаты интернет-голосования 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T14:17+0400
2023-03-30T14:17+0400
2023-03-30T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинский пианист Георгий Гигашвили представлен в финале 17-го Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, проголосовать за него могут и обычные пользователи. Завершающий концерт финального этапа конкурса состоится 30 марта. Георгий Гигашвили выступил 29 марта, однако голосование продолжается. Голосовать могут не только члены жюри, но и обычные пользователи. Для того, чтобы проголосовать, необходимо перейти по ссылке. Тбилисской музыкальной семинарии присвоили имя Мананы Доиджашвили>>Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна проводится в Тель-Авиве каждые три года с момента его основания в 1974 году. В этом году конкурс проходит с 14 по 31 марта. На первом этапе конкурса были отобраны 39 пианистов, после чего лишь 16 из них прошли на второй этап. В финале, где оказался Гигашвили, шесть конкурсантов должны сыграть несколько произведений.Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами: в США, Польше, Испании, Франции и других странах. Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру. В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии "Цинандали" в номинации "Музыкальное искусство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, георгий гигашвили
новости, грузия, культура, георгий гигашвили
Грузинский пианист может стать победителем конкурса Рубинштейна – как голосовать
На результаты конкурса влияют не только оценки жюри, но и результаты интернет-голосования
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинский пианист Георгий Гигашвили представлен в финале 17-го Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, проголосовать за него могут и обычные пользователи.
Завершающий концерт финального этапа конкурса состоится 30 марта. Георгий Гигашвили выступил 29 марта, однако голосование продолжается. Голосовать могут не только члены жюри, но и обычные пользователи.
Для того, чтобы проголосовать, необходимо перейти по ссылке
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Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна проводится в Тель-Авиве каждые три года с момента его основания в 1974 году. В этом году конкурс проходит с 14 по 31 марта.
На первом этапе конкурса были отобраны 39 пианистов, после чего лишь 16 из них прошли на второй этап. В финале, где оказался Гигашвили, шесть конкурсантов должны сыграть несколько произведений.
Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами: в США, Польше, Испании, Франции и других странах. Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру.
В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии "Цинандали" в номинации "Музыкальное искусство".