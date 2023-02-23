https://sputnik-georgia.ru/20230223/tbilisskoy-muzykalnoy-seminarii-prisvoili-imya-manany-doidzhashvili-275177975.html
Тбилисской музыкальной семинарии присвоили имя Мананы Доиджашвили
Тбилисской музыкальной семинарии присвоили имя Мананы Доиджашвили
Тбилисская музыкальная семинария была основана в 2010 году по инициативе Мананы Доиджашвили 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T14:52+0400
2023-02-23T14:52+0400
2023-02-23T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисской музыкальной семинарии при государственной консерватории им. В. Сараджишвили присвоили имя пианистки, народной артистки Грузии Мананы Доиджашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В прошлом ректор Тбилисской консерватории, Манана Доиджашвили умерла 17 января 2023 года в возрасте 76 лет. Музыкальная семинария на базе Государственной консерватории была основана по инициативе Доиджашвили в 2010 году.По случаю присвоения имени Мананы Доиджашвили Тбилисской музыкальной семинарии в Большом зале консерватории состоялся концерт. Учащиеся семинарии, ее выпускники, Ансамбль духовых инструментов и хор учеников семинарии исполнили известные музыкальные произведения. При финансовой поддержке министерства культуры учащиеся Тбилисской музыкальной семинарии имеют возможность бесплатно жить в столице и получать бесплатное музыкальное и общее образование. Дети живут в специально отобранных семьях, преимущество отдается семьям профессиональных музыкантов. Умерла бывший ректор Тбилисской консерватории>>Манана Доиджашвили окончила Тбилисскую государственную консерваторию. В 1987-1988 годах — автор ежемесячного телецикла "Всемирно известные пианисты". В 1988 году основала концертную компанию "Классика". В 2000-2012 годах была ректором Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси.В 2004 году была удостоена премии Российского фонда исполнительских искусств за вклад в исполнительское искусство. В 2003 году Манана Доиджашвили получила высшую награду для грузинских музыкантов - премию имени З. Палиашвили.В 2005 году Доиджашвили были присвоены почетные звания "Кавалер ордена литературы и искусств" и "Посол мира" Французской Республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, культура, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
новости, грузия, тбилиси, культура, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
Тбилисской музыкальной семинарии присвоили имя Мананы Доиджашвили
Тбилисская музыкальная семинария была основана в 2010 году по инициативе Мананы Доиджашвили
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисской музыкальной семинарии при государственной консерватории им. В. Сараджишвили присвоили имя пианистки, народной артистки Грузии Мананы Доиджашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
В прошлом ректор Тбилисской консерватории, Манана Доиджашвили умерла 17 января 2023 года в возрасте 76 лет. Музыкальная семинария на базе Государственной консерватории была основана по инициативе Доиджашвили в 2010 году.
"Усилиями известной пианистки в музыкальной семинарии была создана совершенная модель музыкального образования. Создание такой эффективной и плодотворной образовательной системы было целью жизни госпожи Мананы, и она смогла реализовать эту идею", - говорится в сообщении министерства.
По случаю присвоения имени Мананы Доиджашвили Тбилисской музыкальной семинарии в Большом зале консерватории состоялся концерт. Учащиеся семинарии, ее выпускники, Ансамбль духовых инструментов и хор учеников семинарии исполнили известные музыкальные произведения.
При финансовой поддержке министерства культуры учащиеся Тбилисской музыкальной семинарии имеют возможность бесплатно жить в столице и получать бесплатное музыкальное и общее образование. Дети живут в специально отобранных семьях, преимущество отдается семьям профессиональных музыкантов.
Манана Доиджашвили окончила Тбилисскую государственную консерваторию. В 1987-1988 годах — автор ежемесячного телецикла "Всемирно известные пианисты". В 1988 году основала концертную компанию "Классика". В 2000-2012 годах была ректором Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси.
В 2004 году была удостоена премии Российского фонда исполнительских искусств за вклад в исполнительское искусство. В 2003 году Манана Доиджашвили получила высшую награду для грузинских музыкантов - премию имени З. Палиашвили.
В 2005 году Доиджашвили были присвоены почетные звания "Кавалер ордена литературы и искусств" и "Посол мира" Французской Республики.