https://sputnik-georgia.ru/20230223/tbilisskoy-muzykalnoy-seminarii-prisvoili-imya-manany-doidzhashvili-275177975.html

Тбилисской музыкальной семинарии присвоили имя Мананы Доиджашвили

Тбилисской музыкальной семинарии присвоили имя Мананы Доиджашвили

Тбилисская музыкальная семинария была основана в 2010 году по инициативе Мананы Доиджашвили 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T14:52+0400

2023-02-23T14:52+0400

2023-02-23T14:52+0400

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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисской музыкальной семинарии при государственной консерватории им. В. Сараджишвили присвоили имя пианистки, народной артистки Грузии Мананы Доиджашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В прошлом ректор Тбилисской консерватории, Манана Доиджашвили умерла 17 января 2023 года в возрасте 76 лет. Музыкальная семинария на базе Государственной консерватории была основана по инициативе Доиджашвили в 2010 году.По случаю присвоения имени Мананы Доиджашвили Тбилисской музыкальной семинарии в Большом зале консерватории состоялся концерт. Учащиеся семинарии, ее выпускники, Ансамбль духовых инструментов и хор учеников семинарии исполнили известные музыкальные произведения. При финансовой поддержке министерства культуры учащиеся Тбилисской музыкальной семинарии имеют возможность бесплатно жить в столице и получать бесплатное музыкальное и общее образование. Дети живут в специально отобранных семьях, преимущество отдается семьям профессиональных музыкантов. Умерла бывший ректор Тбилисской консерватории>>Манана Доиджашвили окончила Тбилисскую государственную консерваторию. В 1987-1988 годах — автор ежемесячного телецикла "Всемирно известные пианисты". В 1988 году основала концертную компанию "Классика". В 2000-2012 годах была ректором Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси.В 2004 году была удостоена премии Российского фонда исполнительских искусств за вклад в исполнительское искусство. В 2003 году Манана Доиджашвили получила высшую награду для грузинских музыкантов - премию имени З. Палиашвили.В 2005 году Доиджашвили были присвоены почетные звания "Кавалер ордена литературы и искусств" и "Посол мира" Французской Республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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