https://sputnik-georgia.ru/20230330/gruziya-rasshirit-park-elektroavtobusov-276240059.html

Грузия расширит парк электроавтобусов

Грузия расширит парк электроавтобусов

Европейский банк реконструкции и развития выделит Грузии кредит на 5,5 миллиона евро 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T08:00+0400

2023-03-30T08:00+0400

2023-03-30T08:00+0400

грузия

новости

экономика

европейский банк реконструкции и развития

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Вступило в силу соглашение о выделении Грузии средств на покупку автобусов нового поколения от Европейского банка реконструкции и развития. В соответствии с соглашением между Грузией и ЕБРР изначально предполагалось, что страна сможет закупить только автобусы, работающие на дизеле.Согласно измененному соглашению, которое вступило в силу 29 марта, Грузия, помимо закупки автобусов на дизеле, сможет приобрести дополнительные электроавтобусы. Изменения коснулись соглашения о выделении средств для закупки новых 175 автобусов для шести городов.Новые автобусные линии появятся в Тбилиси>>Общая сумма кредита составит 5,5 миллиона евро, из которых 3,2 миллиона будут потрачены на закупку автобусов, работающих на дизеле, а 2,3 миллиона – на покупку 10 электроавтобусов с зарядными устройствами.На сегодняшний день электроавтобусы ездят только в курортном городе Батуми. Всего в Батумском автобусном парке восемь автобусов нового поколения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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