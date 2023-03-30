Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230330/gruziya-rasshirit-park-elektroavtobusov-276240059.html
Грузия расширит парк электроавтобусов
Грузия расширит парк электроавтобусов
Европейский банк реконструкции и развития выделит Грузии кредит на 5,5 миллиона евро 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T08:00+0400
2023-03-30T08:00+0400
грузия
новости
экономика
европейский банк реконструкции и развития
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272407935_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_d285783db57deea3d5ddeb53e9dd8dc3.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Вступило в силу соглашение о выделении Грузии средств на покупку автобусов нового поколения от Европейского банка реконструкции и развития. В соответствии с соглашением между Грузией и ЕБРР изначально предполагалось, что страна сможет закупить только автобусы, работающие на дизеле.Согласно измененному соглашению, которое вступило в силу 29 марта, Грузия, помимо закупки автобусов на дизеле, сможет приобрести дополнительные электроавтобусы. Изменения коснулись соглашения о выделении средств для закупки новых 175 автобусов для шести городов.Новые автобусные линии появятся в Тбилиси&gt;&gt;Общая сумма кредита составит 5,5 миллиона евро, из которых 3,2 миллиона будут потрачены на закупку автобусов, работающих на дизеле, а 2,3 миллиона – на покупку 10 электроавтобусов с зарядными устройствами.На сегодняшний день электроавтобусы ездят только в курортном городе Батуми. Всего в Батумском автобусном парке восемь автобусов нового поколения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272407935_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1d807e9f04953a89e5c8882eda07a2d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, европейский банк реконструкции и развития
грузия, новости, экономика, европейский банк реконструкции и развития

Грузия расширит парк электроавтобусов

08:00 30.03.2023
© photo: Sputnik / StringerПроспект Кетеван Цамебули. Вид на город Тбилиси в солнечный день
Проспект Кетеван Цамебули. Вид на город Тбилиси в солнечный день - Sputnik Грузия, 1920, 30.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Европейский банк реконструкции и развития выделит Грузии кредит на 5,5 миллиона евро
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Вступило в силу соглашение о выделении Грузии средств на покупку автобусов нового поколения от Европейского банка реконструкции и развития.

В соответствии с соглашением между Грузией и ЕБРР изначально предполагалось, что страна сможет закупить только автобусы, работающие на дизеле.

Согласно измененному соглашению, которое вступило в силу 29 марта, Грузия, помимо закупки автобусов на дизеле, сможет приобрести дополнительные электроавтобусы. Изменения коснулись соглашения о выделении средств для закупки новых 175 автобусов для шести городов.
Новые автобусные линии появятся в Тбилиси>>

Общая сумма кредита составит 5,5 миллиона евро, из которых 3,2 миллиона будут потрачены на закупку автобусов, работающих на дизеле, а 2,3 миллиона – на покупку 10 электроавтобусов с зарядными устройствами.

На сегодняшний день электроавтобусы ездят только в курортном городе Батуми. Всего в Батумском автобусном парке восемь автобусов нового поколения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0