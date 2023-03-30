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Календарь встреч сборной Грузии по футболу в отборочном турнира ЧЕ
Календарь встреч сборной Грузии по футболу в отборочном турнира ЧЕ
После двух туров отборочного турнира у сборной Грузии, которая сыграла вничью с Норвегией на стадионе в Батуми, одно очко 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T15:22+0400
2023-03-30T15:22+0400
2023-03-30T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Сборная Грузии проведет следующий матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 17 июня против команды Кипра в гостях. После двух туров отборочного турнира у сборной Грузии, которая сыграла вничью с Норвегией на стадионе в Батуми, одно очко. Лидером группы А с 6 очками стала команда Шотландии, на втором месте – Испания (три очка), на третьем – Грузия, у которой пока на одну игру меньше (1 очко), на четвертом месте – Норвегия (1 очко) , а замыкает таблицу сборная Кипра. Подопечные Темура Кецбая проиграли обе встречи. В последнем X туре 19 ноября сборная Грузии поедет добывать три очка в Испанию, а норвежцы поедут в Шотландию. Чемпионат Европы 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Матч открытия примет Мюнхен, а финальную игру – Берлин. Жеребьевка финального этапа состоится в декабре 2023 года. В финальном турнире примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, кипр, норвегия, испания, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, кипр, норвегия, испания, футбол, сборная грузии по футболу
Календарь встреч сборной Грузии по футболу в отборочном турнира ЧЕ
15:22 30.03.2023 (обновлено: 15:30 30.03.2023)
После двух туров отборочного турнира у сборной Грузии, которая сыграла вничью с Норвегией на стадионе в Батуми, одно очко
ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Сборная Грузии проведет следующий матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 17 июня против команды Кипра в гостях.
После двух туров отборочного турнира у сборной Грузии, которая сыграла вничью с Норвегией на стадионе в Батуми, одно очко. Лидером группы А с 6 очками стала команда Шотландии, на втором месте – Испания (три очка), на третьем – Грузия, у которой пока на одну игру меньше (1 очко), на четвертом месте – Норвегия (1 очко) , а замыкает таблицу сборная Кипра. Подопечные Темура Кецбая проиграли обе встречи.
IV тур 20 июня: Шотландия - Грузия, Норвегия - Кипр.
V тур 8 сентября: Грузия - Испания, Кипр - Шотландия.
VI тур 11 сентября: Норвегия - Грузия, Испания - Кипр.
VII тур 12 октября: Испания - Шотландия, Кипр - Норвегия.
VIII тур 15 октября: Грузия - Кипр, Норвегия - Испания.
IX тур 16 ноября: Грузия - Шотландия, Кипр - Испания.
В последнем X туре 19 ноября сборная Грузии поедет добывать три очка в Испанию, а норвежцы поедут в Шотландию.
Чемпионат Европы 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Матч открытия примет Мюнхен, а финальную игру – Берлин.
Жеребьевка финального этапа состоится в декабре 2023 года.
В финальном турнире примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия.