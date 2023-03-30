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Календарь встреч сборной Грузии по футболу в отборочном турнира ЧЕ

Календарь встреч сборной Грузии по футболу в отборочном турнира ЧЕ

После двух туров отборочного турнира у сборной Грузии, которая сыграла вничью с Норвегией на стадионе в Батуми, одно очко 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T15:22+0400

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2023-03-30T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Сборная Грузии проведет следующий матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 17 июня против команды Кипра в гостях. После двух туров отборочного турнира у сборной Грузии, которая сыграла вничью с Норвегией на стадионе в Батуми, одно очко. Лидером группы А с 6 очками стала команда Шотландии, на втором месте – Испания (три очка), на третьем – Грузия, у которой пока на одну игру меньше (1 очко), на четвертом месте – Норвегия (1 очко) , а замыкает таблицу сборная Кипра. Подопечные Темура Кецбая проиграли обе встречи. В последнем X туре 19 ноября сборная Грузии поедет добывать три очка в Испанию, а норвежцы поедут в Шотландию. Чемпионат Европы 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Матч открытия примет Мюнхен, а финальную игру – Берлин. Жеребьевка финального этапа состоится в декабре 2023 года. В финальном турнире примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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