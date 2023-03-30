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Маск и другие топ-менеджеры IT-компаний призвали приостановить исследование нейросетей

Маск и другие топ-менеджеры IT-компаний призвали приостановить исследование нейросетей

Лаборатории разрабатывают и внедряют все более мощные системы, поведение которых не могут предсказать даже их создатели, утверждают авторы письма 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T18:49+0400

2023-03-30T18:49+0400

2023-03-30T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Создатели искусственного интеллекта (ИИ) должны хотя бы на шесть месяцев остановить исследование мощных систем, сказано в открытом письме, опубликованном на сайте организации Future of Life, которая занимается снижением рисков для человечества, в том числе, связанных с ИИ.Письмо подписали глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп, а также ряд экспертов в области искусственного интеллекта. Кроме того, авторы письма считают, что, если лаборатории не приостановят этот процесс, власти должны вмешаться и ввести мораторий. Согласно обширным исследованиям, системы ИИ с интеллектом, который можно сопоставить с человеческим, могут представлять серьезные риски для общества и человечества, сказано в письме.Маск может купить обанкротившийся банк США>>Перерыв в исследованиях мощных систем лаборатории независимые эксперты должны использовать для совместной разработки и внедрения общего набора протоколов безопасности. Их соблюдение должны контролировать независимые эксперты. Авторы письма считают, что разработчики ИИ должны сотрудничать с политиками для создания системы управления в данной сфере. Система управления должна включать: новые дееспособные регулирующие органы, занимающиеся вопросами искусственного интеллекта; надежную систему проверки и сертификации; контроль более продвинутых систем ИИ.В настоящее время лаборатории не осуществляют соответствующий контроль и, стремясь обогнать друг друга, разрабатывают и внедряют все более мощные системы, поведение которых не могут предсказать даже их создатели.GPT-4 – это большая мультимодальная модель ИИ, которая может обрабатывать как текстовые, так и графические данные и выдавать текстовые ответы. Во многих реальных сценариях GPT-4 все еще уступает людям? на различных профессиональных и академических тестах модель демонстрирует производительность на уровне человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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