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Мошенничество с квартирами и использование имени Генпрокурора – в Грузии идет следствие
Мошенничество с квартирами и использование имени Генпрокурора – в Грузии идет следствие
Для того, чтобы завоевать доверие, женщина представлялась как приближенное лицо к Генпрокурору Грузии 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T17:45+0400
2023-03-30T17:45+0400
2023-03-30T18:31+0400
генеральная прокуратура грузии
происшествия
грузия
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры задержали одного человека по делу о мошенничестве с квартирами и использовании имени генерального прокурора Грузии, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, обвиняемая знакомилась с людьми под разными именами и говорила, что члены ее семьи якобы владеют строительной компанией, и предлагала строящиеся квартиры и коммерческую площадь в Батуми и Тбилиси. В результате этой схемы, по данным следствия, обвиняемая обманула множество людей и получила около 295,7 тысячи лари и 135 тысяч долларов. Финансовая пирамида в 340 млн долларов - в Тбилиси изъято дорогостоящее имущество>>Кроме того, для того, чтобы завоевать доверие, задержанная представлялась прокурором и знакомилась с различными людьми как приближенное лицо к Генеральному прокурору Грузии. Теперь ей грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере. Сторона обвинения намерена требовать ее помещения в заключение на время следствия.Генпрокуратура обратилась к общественности и призвала обратиться в ведомство в том случае, если против вас были совершены аналогичные или другие виды преступных действий с использованием имени прокуратуры и/или любого из ее сотрудников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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генеральная прокуратура грузии, происшествия, грузия
генеральная прокуратура грузии, происшествия, грузия
Мошенничество с квартирами и использование имени Генпрокурора – в Грузии идет следствие
17:45 30.03.2023 (обновлено: 18:31 30.03.2023)
Для того, чтобы завоевать доверие, женщина представлялась как приближенное лицо к Генпрокурору Грузии
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры задержали одного человека по делу о мошенничестве с квартирами и использовании имени генерального прокурора Грузии, говорится в сообщении ведомства.
По данным
следствия, обвиняемая знакомилась с людьми под разными именами и говорила, что члены ее семьи якобы владеют строительной компанией, и предлагала строящиеся квартиры и коммерческую площадь в Батуми и Тбилиси.
В результате этой схемы, по данным следствия, обвиняемая обманула множество людей и получила около 295,7 тысячи лари и 135 тысяч долларов.
Кроме того, для того, чтобы завоевать доверие, задержанная представлялась прокурором и знакомилась с различными людьми как приближенное лицо к Генеральному прокурору Грузии.
Теперь ей грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере. Сторона обвинения намерена требовать ее помещения в заключение на время следствия.
Генпрокуратура обратилась к общественности и призвала обратиться в ведомство в том случае, если против вас были совершены аналогичные или другие виды преступных действий с использованием имени прокуратуры и/или любого из ее сотрудников.