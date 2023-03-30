https://sputnik-georgia.ru/20230330/napadenie-na-sotrudnikov-politsii-nikomu-ne-dolzhno-soyti-s-ruk--kobakhidze-276269764.html

Нападение на сотрудников полиции никому не должно сойти с рук – Кобахидзе

Нападение на сотрудников полиции никому не должно сойти с рук – Кобахидзе

Накануне МВД Грузии сообщило о задержании 21-летнего мужчины за нападение на полицейских и поджог патрульного автомобиля 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T23:26+0400

2023-03-30T23:26+0400

2023-03-30T23:29+0400

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ираклий кобахидзе

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Никому не должно сойти с рук нападение на представителей правоохранительных органов – конкретные лица должны понести наказание, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Это были наиболее тяжкие конкретные преступления, за которые должны нести ответственность конкретные лица, подчеркнул он. "Это дело правоохранителей, и, надеюсь, расследование по этому поводу будет продолжено", – отметил Кобахидзе. Накануне МВД Грузии сообщило о задержании 21-летнего мужчины за нападение на полицейских и поджог патрульного автомобиля. По распространенной информации, им оказался ранее судимый за насилие над отцом Лазаре Григориадис, который является членом оппозиционной партии Елене Хоштария "Дроа". По словам Кобахидзе, тот факт, что этот человек связан c союзом Хоштария, с Зурабом Джапаридзе ("Гирчи — больше свободы") и Георгием Вашадзе ("Стратегии Агмашенебели"), указывает на то, что им двигали конкретные субъективные интересы. "Эта большевистская "тройка" — единство иностранных агентов, и этот человек действовал с конкретным интересом, чтобы их финансирование не было прозрачным. Исходя из этого, действия подобных людей должны быть должным образом оценены как с правовой стороны, так и со стороны общества", – сказал Кобахидзе. Следствие установило, что 21-летний мужчина, ранее привлекаемый за неподчинение полиции и судимый как ответственный за нанесение легкого вреда здоровью и повреждение вещи, во время акций на проспекте Руставели кидал камни и т. н. "коктейли Молотова" в сотрудников полиции, из-за чего те пострадали. В МВД Грузии рассказали о состоянии полицейских, пострадавших на акциях протеста >>Кроме того, по версии следствия, молодой человек поджег автомобиль МВД Грузии. Следствие по статьям "Нападение на сотрудника полиции" и "Уничтожение вещи путем поджога" продолжается. Согласно УК Грузии, обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы. В результате столкновений во время акций протеста пострадали 58 полицейских. Первое уголовное дело по статье "Нападение на сотрудников полиции" во время акций протеста против закона об "иноагентах" было возбуждено 8 марта. По делу до сегодняшнего дня проходил один человек, который в данный момент находится на свободе, выйдя под залог, и ждет решения суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах