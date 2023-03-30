https://sputnik-georgia.ru/20230330/patriarkhiya-uzhestochit-pravila-dlya-zhurnalistov-v-paskhalnye-prazdniki-276264877.html

Патриархия ужесточит правила для журналистов в пасхальные праздники

Патриархия ужесточит правила для журналистов в пасхальные праздники

Представители СМИ будут пользоваться такими же правилами, как предусмотрено законом на мероприятиях различных государственных инстанций, заявила Патриархия 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T19:32+0400

2023-03-30T19:32+0400

2023-03-30T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Представители СМИ будут допускаться для освещения праздников во двор Тбилисского кафедрального собора Святой Троицы (Самеба) лишь при наличии аккредитации, говорится в заявлении Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии. Решение объясняется участившимися фактами воспрепятствования проведению богослужений. "Приближаются важные церковные праздники. В связи с тем, что в последнее время неоднократно наблюдался факт воспрепятствования проведению богослужений и иных церковных служб в храме или во дворе храма и велика вероятность повторения этого, представители СМИ будут пользоваться такой же регуляцией, как предусмотрено законом на мероприятиях различных государственных инстанций", – говорится в заявлении. Новые правила аккредитации СМИ: спикер парламента Грузии разъяснил причину нововведений >>Крайний срок приема заявки – 4 апреля 2023 года. В случае заинтересованности, представители СМИ должны звонить по номеру: 599 987 055. По церковному календарю Вербное воскресенье в 2023-м году будут праздновать 9 апреля, а Пасху – 16 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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