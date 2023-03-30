https://sputnik-georgia.ru/20230330/protesty-v-tbilisi-zaderzhannomu-za-napadenie-na-politseyskogo-predyavili-obvineniya-276268221.html
Протесты в Тбилиси: задержанному за нападение на полицейского предъявили обвинения
Протесты в Тбилиси: задержанному за нападение на полицейского предъявили обвинения
В результате действий обвиняемого два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение, заявила прокуратура 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T22:59+0400
2023-03-30T22:59+0400
2023-03-30T22:59+0400
грузия
новости
происшествия
генеральная прокуратура грузии
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Задержанному по делу о беспорядках на акциях протеста против принятия закона об "иноагентах" предъявили обвинение в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы. Следствие по делу установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели обвиняемый дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. В МВД Грузии рассказали о состоянии полицейских, пострадавших на акциях протеста >>В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью обвиняемый умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб государственного бюджета составил 39,5 тысячи лари. Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. Прокуратура уже обратилась в суд с требованием поместить задержанного в заключение на время следствия. Уголовное дело по статье "Нападение на сотрудников полиции" во время акций протеста против закона об "иноагентах" было возбуждено 8 марта. По делу проходит еще один человек, который в данный момент находится на свободе, выйдя под залог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Протесты в Тбилиси: задержанному за нападение на полицейского предъявили обвинения
В результате действий обвиняемого два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение, заявила прокуратура
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Задержанному по делу о беспорядках на акциях протеста против принятия закона об "иноагентах" предъявили обвинение в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы.
Следствие по делу установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели обвиняемый дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.
В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.
Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью обвиняемый умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб государственного бюджета составил 39,5 тысячи лари.
Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога.
Прокуратура уже обратилась в суд с требованием поместить задержанного в заключение на время следствия.
Уголовное дело по статье "Нападение на сотрудников полиции" во время акций протеста против закона об "иноагентах" было возбуждено 8 марта. По делу проходит еще один человек, который в данный момент находится на свободе, выйдя под залог.