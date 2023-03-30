https://sputnik-georgia.ru/20230330/rukovodstvo-sluzhby-dostavki-wolt-v-tbilisi-obeschaet-podat-v-sud-na-kurerov-276258285.html

Руководство службы доставки Wolt в Тбилиси обещает подать в суд на курьеров

Руководство службы доставки Wolt в Тбилиси обещает подать в суд на курьеров

Руководство Wolt отрицает факты увольнения сотрудников по причине их участия в акциях 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T16:36+0400

2023-03-30T16:36+0400

2023-03-30T16:36+0400

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Если протест курьеров Wolt не прекратится в ближайшее время, руководство компании подаст на них в суд, говорится в распространенном в СМИ заявлении руководства. Недовольные условиями труда и зарплатами курьеры протестуют уже третий месяц и говорят, что будут выходить на акции до тех пор, пока удовлетворят их требования. Они просят главу Минздрава сыграть роль посредника на переговорах с компанией, а также подключиться к процессу лично премьера Гарибашвили. В компании утверждают, что курьеры не ходят на индивидуальные встречи. Кроме того, руководство Wolt отрицает факты увольнения сотрудников по причине их участия в акциях. "Курьеры-партнеры — это индивидуальные предприниматели-подрядчики Wolt, которые выполняют заказы на основании договора. Ни один из курьеров-партнеров не был заблокирован нами из-за того, что они по сей день участвуют в акциях протеста", - говорится в сообщении. По их словам, курьеры, участвующие в акциях протеста в ходе информационной кампании зачастую агрессивно ведут себя в отношении тех сових коллег, которые их не поддерживают. Были случаи и физического противостояния. Курьеры служб доставки протестуют в Тбилиси и просят о помощи главу Минздрава и премьера >>Между тем протестующие курьеры приступили в четверг к информационной кампании в разных точках города. Они собираются разъяснить свою позицию тем курьерам, которые до сих пор к ним не присоединились. Протестующие 29 марта провели уже вторую по счету конференцию, на которой приняли решение продолжать акции протеста до выполнения требований. В конференции приняли участие около 250 человек. В противном случае, они также как и руководство Wolt собираются прибегнуть к помощи юристов. Каковы требования курберов: Кроме того, протестующие требуют исправить неточности в аппликации, это касается карты и километража. Курьеры утверждают, что руководство компании заблокировало доступ к рабочему мобильному приложению для некоторых сотрудников, которые участвовали в акциях. Они отказываются от индивидуальных встреч с руководством. Компания Wolt предлагает сервис для поиска и доставки ресторанной еды, а также других товаров. Wolt базируется в Хельсинки и работает в 23 странах мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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