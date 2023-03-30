https://sputnik-georgia.ru/20230330/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-276246521.html

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?

Ограничения на дорогах в регионах Грузии введены из-за снегопада и гололеда 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T10:21+0400

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департамент автомобильных дорог

грузия

погода

новости

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. В Грузии резко ухудшилась погода, в связи с чем Департамент автомобильных дорог ввел ограничения на определенных участках магистралей страны, сообщается на сайте ведомства. Из-за интенсивного снегопада на 39-62 км участке (перевал Накерала) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)–Ткибули–Амбролаури и на дороге Сачхере (Сареки)–Узунта–Шкмери–Зудали запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта>>На автомобильной дороге международного значения Ахалкалаки–Карцахи и на 28-112 км участке дороги Ахалцихе–Ниноцминда восстановлено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Из-за метели и гололеда на 94-110 км (перевал Паравани) дороги внутригосударственного значения Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Неподалеку от 149 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси–Сенаки–Леселидзе есть опасность возникновения оползневых процессов. Из-за этого на 114-194 км участке данной дороги запрещено движение всех видов автотранспорта. Движение легковых автомобилей осуществится через дорогу внутригосударственного значения Гоми–Сачхере–Чиатура–Зестафони, а для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение запрещено. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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