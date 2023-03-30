https://sputnik-georgia.ru/20230330/spetsoperatsiya-protiv-narkotikov-v-gruzii--zaderzhany-58-chelovek-276265634.html

Спецоперация против наркотиков в Грузии – задержаны 58 человек

Спецоперация против наркотиков в Грузии – задержаны 58 человек

Из 58 задержанных 31 задержан за продажу наркотиков или за попытку продажи 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T19:10+0400

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2023-03-30T19:10+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Сотрудники полиции в разных регионах Грузии и в Тбилиси за преступления, связанные с наркотиками, задержали 58 человек, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, операция, помимо Тбилиси, проводилась в Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Кахети и Аджарской АР. Из 58 задержанных 31 задержан за продажу наркотиков или за попытку продажи. Самому старшему из обвиняемых в наркореализации 59 лет, а самому младшему – 20 лет. Масштабная спецоперация в разных городах Грузии: задержаны более десятка наркоторговцев >>Что касается остальных задержанных, то они обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, марихуаны, а также в посеве и культивации растения, содержащего наркотическое вещество, а также в незаконном ввозе наркотиков в Грузию. Самому старшему из задержанных по этому обвинению 67 лет, а самому младшему – 21 год. Всем им грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, спецоперация, наркопреступления в грузии