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Верхний Ларс сегодня: дорога свободна для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: дорога свободна для легковых автомобилей
По-прежнему действуют ограничения для грузовых автомобилей 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T10:46+0400
2023-03-30T10:46+0400
2023-03-30T10:46+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено в результате очистительных работ, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ранее дорога была закрыта для всех видов автотранспорта из-за опасности схода лавин.Вместе с тем, по данным ведомства, из-за снегопада и гололеда передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури(Поста)-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс по-прежнему запрещено.Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?>>По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено движение лишь в безостановочном режиме.При этом на участке Гудаури-Коби движение возможно лишь через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: дорога свободна для легковых автомобилей
По-прежнему действуют ограничения для грузовых автомобилей
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено в результате очистительных работ, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ранее дорога была закрыта для всех видов автотранспорта из-за опасности схода лавин.
Вместе с тем, по данным ведомства, из-за снегопада и гололеда передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури(Поста)-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс по-прежнему запрещено.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено движение лишь в безостановочном режиме.
При этом на участке Гудаури-Коби движение возможно лишь через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.