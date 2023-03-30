https://sputnik-georgia.ru/20230330/zhurnalist-wall-street-journal-obvinen-v-rossii-v-shpionazhe---kommentariy-peskova-276260883.html

Журналист Wall Street Journal обвинен в России в шпионаже – комментарий Пескова

Журналист Wall Street Journal обвинен в России в шпионаже – комментарий Пескова

Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах... 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T18:07+0400

2023-03-30T18:07+0400

2023-03-30T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Речь идет не о подозрениях: журналиста взяли с поличным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержании корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба.Песков подчеркнул, что детали ему неизвестны."Нет, уточнить я не могу, я не владею деталями. Еще раз повторяю – это прерогатива спецслужб, которые как раз со шпионами и борются", – сказал Песков в ответ на просьбу уточнить, что означает задержание с поличным, когда вменяется шпионаж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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