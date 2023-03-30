https://sputnik-georgia.ru/20230330/zhurnalist-wall-street-journal-obvinen-v-rossii-v-shpionazhe---kommentariy-peskova-276260883.html
Журналист Wall Street Journal обвинен в России в шпионаже – комментарий Пескова
Журналист Wall Street Journal обвинен в России в шпионаже – комментарий Пескова
Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах... 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T18:07+0400
2023-03-30T18:07+0400
2023-03-30T18:38+0400
в мире
россия
новости
политика
екатеринбург
дмитрий песков
фсб
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261445345_0:69:1658:1003_1920x0_80_0_0_045323addc161fb63195917a0f71426e.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Речь идет не о подозрениях: журналиста взяли с поличным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержании корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба.Песков подчеркнул, что детали ему неизвестны."Нет, уточнить я не могу, я не владею деталями. Еще раз повторяю – это прерогатива спецслужб, которые как раз со шпионами и борются", – сказал Песков в ответ на просьбу уточнить, что означает задержание с поличным, когда вменяется шпионаж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
екатеринбург
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261445345_243:63:1658:1124_1920x0_80_0_0_d47e783936f8613e28a64c3c4e07a1a8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, политика, екатеринбург, дмитрий песков, фсб, сша
в мире, россия, новости, политика, екатеринбург, дмитрий песков, фсб, сша
Журналист Wall Street Journal обвинен в России в шпионаже – комментарий Пескова
18:07 30.03.2023 (обновлено: 18:38 30.03.2023)
Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Речь идет не о подозрениях: журналиста взяли с поличным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержании корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба.
"Это прерогатива ФСБ, уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить", – сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Москва сотрудничать с американскими спецслужбами по этому делу.
Песков подчеркнул, что детали ему неизвестны.
"Нет, уточнить я не могу, я не владею деталями. Еще раз повторяю – это прерогатива спецслужб, которые как раз со шпионами и борются", – сказал Песков в ответ на просьбу уточнить, что означает задержание с поличным, когда вменяется шпионаж.