https://sputnik-georgia.ru/20230331/antikorruptsionnoe-byuro-gruzii--kak-budet-rabotat-novoe-vedomstvo-276278707.html

Презентация Антикоррупционного бюро Грузии – как будет работать новое ведомство

Презентация Антикоррупционного бюро Грузии – как будет работать новое ведомство

В Тбилиси прошла презентация нового ведомства – Антикоррупционного бюро 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T12:09+0400

2023-03-31T12:09+0400

2023-03-31T12:47+0400

грузия

политика

новости

ираклий гарибашвили

антикоррупционное бюро

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Антикоррупционное бюро отличается высокой степенью независимости, в том числе финансовой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации нового ведомства. Усиление борьбы с коррупцией является одним из 12 условий, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Четвертая рекомендация в этом 12-пунктовом плане для получения статуса подразумевает усиление антикоррупционного механизма, именно с этой целью создано Антикоррупционное бюро, подчеркнул премьер. Кандидатов на пост главы бюро отбирала независимая комиссия, в которую вошли представители государственных ведомств и гражданского общества. "Глава бюро, господин Ражден Купрашвили, был назначен из списка кандидатов, предложенного этой комиссией. Хочу еще раз поздравить вас и пожелать успехов", – сказал Гарибашвили. Премьер также отметил, что бюро объединяет все основные функции по превенции коррупции. По его словам, одним из основных направлений деятельности ведомства является определение антикоррупционной политики в тесном взаимодействии с соответствующими государственными ведомствами. Мы рады тому, что Антикоррупционное бюро подключается в борьбе с коррупцией в то время, когда наша страна оценивается международными организациями как одна из ведущих стран в борьбе с коррупцией, заявил в свою очередь Купрашвили. По его словам, Грузия опережает 14 стран ЕС и 11 стран-членов НАТО. "Коррупция является одним из сдерживающих факторов развития современной демократии, развития бизнеса, защиты прав и свобод человека, поэтому в условиях коррупции у людей вырабатывается недоверие к публичному сектору. Таким образом, приоритетом нашей страны является борьба с коррупцией", – заявил Купрашвили. Антикоррупционное бюро в Грузии возглавил Ражден Купрашвили>>Несколько дней назад был утвержден устав Антикоррупционного бюро, перед этим был изучен лучший опыт Европы, а также рекомендации, по которым оценивались антикоррупционные бюро разных стран, и устав грузинского ведомства построен именно на этой концепции, сообщил он. "Оно соответствует всем международным нормам и конвенционным обязательствам", – подчеркнул Купрашвили. Антикоррупционное бюро – это совершенно новая структура, которая должна будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и при этом быть подотчетной парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией. Основная задача бюро – содействие борьбе с коррупцией. Бюро должно будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. При этом Антикоррупционное бюро должно будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, антикоррупционное бюро