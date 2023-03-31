https://sputnik-georgia.ru/20230331/besplatnoe-pitanie-v-shkolakh-tbilisi--oppozitsionnaya-partiya-nachinaet-sbor-podpisey-276297084.html

Бесплатное питание в школах Тбилиси – оппозиционная партия начинает сбор подписей

Бесплатное питание в школах Тбилиси – оппозиционная партия начинает сбор подписей

В настоящее время в школах Грузии работают буфеты, где можно приобрести выпечку и снеки 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T19:06+0400

2023-03-31T19:06+0400

2023-03-31T19:06+0400

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тбилиси

анна долидзе

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Оппозиционная партия "Для народа" начинает в Тбилиси сбор подписей с требованием ввести программу бесплатного питания для школьников, заявила лидер партии, депутат столичного сакребуло (совещательный орган) Анна Долидзе. Министерство образования Грузии давно говорит о внедрении программы питания в школах страны. На сегодняшний день при школах работают буфеты, где в основном продаются выпечка, снеки, соки и газированные напитки. "Мы уже потребовали введения бесплатного питания от министерства образования и думаем, что мэрия Тбилиси и бюджет Тбилиси должны финансировать питание в государственных школах Тбилиси", – сказала Долидзе. В Грузии увеличилось число неимущих семей>>Партия намерена собрать такое количество подписей, которое будет равно одному проценту избирателей в Тбилиси, чтобы внести соответствующий проект в сакребуло. Партия приняла данное решение после того, как было обнародовано исследование, согласно которому в Тбилиси 50 тысяч детей живет за гранью бедности. Ранее министерство образования заявляло, что совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) разрабатывает концепцию школьного питания с учетом лучших мировых практик. Однако не уточнялось, будет ли новая программа бесплатной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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