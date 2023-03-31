https://sputnik-georgia.ru/20230331/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-polshe-za-krazhu-deneg-276278278.html

Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу денег

Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу денег

Преступление произошло на автозаправочной станции 31.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Гражданина Грузии задержали в Польше за денежную кражу в особо крупном размере, сообщает телекомпания "Рустави 2". Распространяются кадры, где видно, как мужчина украл сумку, полную денег, из машины, стоящей на автозаправочной станции. В сумке была разная валюта на общую сумма более 166,5 тысячи долларов. Камера наблюдения зафиксировала, как 33-летний мужчина вместе со своим сообщником покидает место преступления. Задержанный гражданин Грузии уже приговорен к 3 месяцам тюремного заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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