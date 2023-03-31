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Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу денег
Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу денег
Преступление произошло на автозаправочной станции 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T11:50+0400
2023-03-31T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Гражданина Грузии задержали в Польше за денежную кражу в особо крупном размере, сообщает телекомпания "Рустави 2". Распространяются кадры, где видно, как мужчина украл сумку, полную денег, из машины, стоящей на автозаправочной станции. В сумке была разная валюта на общую сумма более 166,5 тысячи долларов. Камера наблюдения зафиксировала, как 33-летний мужчина вместе со своим сообщником покидает место преступления. Задержанный гражданин Грузии уже приговорен к 3 месяцам тюремного заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, польша
происшествия, грузия, новости, польша

Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу денег

11:50 31.03.2023 (обновлено: 12:22 31.03.2023)
© courtesy Polska PolicjaПолиция оцепила место падения ракеты в районе польского населенного пункта Пшеводув, Люблинское воеводство
Полиция оцепила место падения ракеты в районе польского населенного пункта Пшеводув, Люблинское воеводство - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2023
© courtesy Polska Policja
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Преступление произошло на автозаправочной станции
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Гражданина Грузии задержали в Польше за денежную кражу в особо крупном размере, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Распространяются кадры, где видно, как мужчина украл сумку, полную денег, из машины, стоящей на автозаправочной станции.
В сумке была разная валюта на общую сумма более 166,5 тысячи долларов.
Камера наблюдения зафиксировала, как 33-летний мужчина вместе со своим сообщником покидает место преступления.
Задержанный гражданин Грузии уже приговорен к 3 месяцам тюремного заключения.
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