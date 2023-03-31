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Грузинский лари продолжит укрепляться – прогноз эксперта

Грузинский лари продолжит укрепляться – прогноз эксперта

Все макроэкономические факторы, связанные с курсом лари, положительны, заявил эксперт 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T09:01+0400

2023-03-31T09:01+0400

2023-03-31T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. По всем прогнозам, национальная валюта Грузии, наверно, сохранит тенденцию укрепления в первой половине года, заявил экономист Георгий Цуцкиридзе в пресс-службе "Медиацентра Мтавари". Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 марта в размере 2,5604GEL/$1. Последний раз доллар был ниже уровня 2,6 GEL/$1 11 сентября 2018 года. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1%. Эксперт перечислил факторы, позволяющие ожидать дальнейшую стабилизацию лари. По его словам, все макроэкономические факторы, связанные с курсом лари, положительны: это и платежный баланс, и экспорт, который сильно увеличился, и экономический рост, который достаточно высокий. Рост ВВП в январе составил 8,4%, высокий рост ожидается и в феврале. "В марте курс лари продолжит укрепляться. Он находится ниже отметки 2,60 уже более одного месяца. Еще одним фактором, который окажет положительное влияние на курс лари в будущем, станут доходы от туризма", – сказал он. Впервые за пять лет курс доллара в Грузии упал ниже 2,6 GEL/$1 >>Еще важными факторами для стабилизации курса грузинской валюты Цуцкиридзе назвал денежные переводы и инвестиции, которые также увеличились. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году достиг рекордного уровня, исторического максимума и составил более 2 миллиардов долларов. Согласно статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по предварительной оценке, вырос на 61,1% по сравнению с уточненными данными 2021 года. Основная причина роста инвестиций – увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций. По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2023 года вырос на 132% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 817,3 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 455 миллионов долларов – 55,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, колебание курса лари