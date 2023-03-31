https://sputnik-georgia.ru/20230331/gruzinskiy-pianist-zavoeval-serebryanuyu-medal-na-konkurse-rubinshteyna-276287013.html
Грузинский пианист завоевал серебряную медаль на конкурсе Рубинштейна
Грузинский пианист завоевал серебряную медаль на конкурсе Рубинштейна
Грузинский пианист получил и денежный приз в размере 20 тысяч долларов 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T14:53+0400
2023-03-31T14:53+0400
2023-03-31T15:11+0400
грузия
новости
георгий гигашвили
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1f/276286694_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ec8db3158f676eea9dc5357306a68a2f.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинский пианист Георгий Гигашвили занял второе место на 17-м Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна. Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна — конкурс исполнителей академической музыки, проходящий в Израиле каждые три года начиная с 1974 г.На финальной сессии Гигашвили исполнил Третий концерт Прокофьева для фортепиано с оркестром. Гигашвили был единственным финалистом, после выступления которого зал аплодировал стоя в течение нескольких минут. Тбилисской музыкальной семинарии присвоили имя Мананы Доиджашвили>>Помимо серебряной медали Гигашвили удостоен денежного приза в размере 20 тысяч долларов.Первое место на конкурсе занял 18-летний Кевин Чен (Канада), сыгравший в финале Первый концерт Чайковского, третье место и бронзовая медаль – Юкине Куроки (Япония), сыгравшая в финале Первый концерт Листа.Церемония награждения проходит 31 марта, мероприятие можно посмотреть в прямом эфире по ссылке. На первом этапе конкурса были отобраны 39 пианистов, после чего лишь 16 из них прошли на второй этап, среди них был и Гигашвили.Георгий Гигашвили стал третьим грузинским пианистом, который попал в число победителей конкурса Рубинштейна. В 1995 году первое место занял Александр Корсантия, в 2008 году Хатия Буниатишвили оказалась на третьем месте. Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами: в США, Польше, Испании, Франции и других странах. Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру. В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии "Цинандали" в номинации "Музыкальное искусство". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1f/276286694_272:83:1771:1207_1920x0_80_0_0_dd2702e7f4ef4410560b40945fdc2835.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, георгий гигашвили, культура
грузия, новости, георгий гигашвили, культура
Грузинский пианист завоевал серебряную медаль на конкурсе Рубинштейна
14:53 31.03.2023 (обновлено: 15:11 31.03.2023)
Грузинский пианист получил и денежный приз в размере 20 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинский пианист Георгий Гигашвили занял второе место на 17-м Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна.
Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна — конкурс исполнителей академической музыки, проходящий в Израиле каждые три года начиная с 1974 г.
На финальной сессии Гигашвили исполнил Третий концерт Прокофьева для фортепиано с оркестром. Гигашвили был единственным финалистом, после выступления которого зал аплодировал стоя в течение нескольких минут.
Помимо серебряной медали Гигашвили удостоен денежного приза в размере 20 тысяч долларов.
Первое место на конкурсе занял 18-летний Кевин Чен (Канада), сыгравший в финале Первый концерт Чайковского, третье место и бронзовая медаль – Юкине Куроки (Япония), сыгравшая в финале Первый концерт Листа.
Церемония награждения проходит 31 марта, мероприятие можно посмотреть в прямом эфире по ссылке
.
На первом этапе конкурса были отобраны 39 пианистов, после чего лишь 16 из них прошли на второй этап, среди них был и Гигашвили.
Георгий Гигашвили стал третьим грузинским пианистом, который попал в число победителей конкурса Рубинштейна. В 1995 году первое место занял Александр Корсантия, в 2008 году Хатия Буниатишвили оказалась на третьем месте.
Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами: в США, Польше, Испании, Франции и других странах. Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру.
В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии "Цинандали" в номинации "Музыкальное искусство".