https://sputnik-georgia.ru/20230331/gruzinskiy-pianist-zavoeval-serebryanuyu-medal-na-konkurse-rubinshteyna-276287013.html

Грузинский пианист завоевал серебряную медаль на конкурсе Рубинштейна

Грузинский пианист завоевал серебряную медаль на конкурсе Рубинштейна

Грузинский пианист получил и денежный приз в размере 20 тысяч долларов 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T14:53+0400

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грузия

новости

георгий гигашвили

культура

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинский пианист Георгий Гигашвили занял второе место на 17-м Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна. Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна — конкурс исполнителей академической музыки, проходящий в Израиле каждые три года начиная с 1974 г.На финальной сессии Гигашвили исполнил Третий концерт Прокофьева для фортепиано с оркестром. Гигашвили был единственным финалистом, после выступления которого зал аплодировал стоя в течение нескольких минут. Тбилисской музыкальной семинарии присвоили имя Мананы Доиджашвили>>Помимо серебряной медали Гигашвили удостоен денежного приза в размере 20 тысяч долларов.Первое место на конкурсе занял 18-летний Кевин Чен (Канада), сыгравший в финале Первый концерт Чайковского, третье место и бронзовая медаль – Юкине Куроки (Япония), сыгравшая в финале Первый концерт Листа.Церемония награждения проходит 31 марта, мероприятие можно посмотреть в прямом эфире по ссылке. На первом этапе конкурса были отобраны 39 пианистов, после чего лишь 16 из них прошли на второй этап, среди них был и Гигашвили.Георгий Гигашвили стал третьим грузинским пианистом, который попал в число победителей конкурса Рубинштейна. В 1995 году первое место занял Александр Корсантия, в 2008 году Хатия Буниатишвили оказалась на третьем месте. Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами: в США, Польше, Испании, Франции и других странах. Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру. В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии "Цинандали" в номинации "Музыкальное искусство". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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