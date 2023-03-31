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Лидер партии "Грузинская мечта" надеется на отсутствие проблем с новым послом США

Лидер партии "Грузинская мечта" надеется на отсутствие проблем с новым послом США

Грузия выполняет все международные обязательства, и нет ни одного факта возможного обхода санкций через страну, заявил депутат 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T23:26+0400

2023-03-31T23:26+0400

2023-03-31T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Надеюсь, что проблемы в отношениях с послом США будут решены после назначения нового посла, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Правящая партия "Грузинская мечта" не раз критиковала позицию посла США Келли Дегнан, том числе по поводу осужденного Михаила Саакашвили, гражданского общества и оппозиции. А покинувшие правящую партию, но оставшиеся в парламентском большинстве представители общественной организации "Сила народа" и вовсе обвиняли посольство во вмешательстве во внутренние дела страны. Конгресс рассматривает кандидатуру Робин Данниган для представления в качестве посла США в Грузии. Данниган отметила, что в случае одобрения она намерена работать с правительством и народом Грузии, чтобы помочь реализовать стремление к интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Будет ли в Грузии госпереворот – ответ эксперта >>Кроме того, Данниган назвала свои приоритеты работы, среди которых безопасность граждан США, борьба с дезинформацией, укрепление торговых отношений и гарантия соблюдения санкций. В ответ на последнее председатель правящей партии "Грузинская мечта" отметил, что Грузия выполняет все международные обязательства и нет ни одного факта возможного обхода санкций через страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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