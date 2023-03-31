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Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль

Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль

Поместье Левиль было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль под Парижем, говорится в сообщении Национального музея Грузии. История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года. В соответствии с соглашением, которое было подписано в 2016 году, на первом этаже поместья планируется организовать историческое пространство, где и будет обустроена часть Грузино-французского мемориального музея Левиль.Минкультуры Грузии отчиталось о состоянии поместья Левиль во Франции>>Для разработки концепции нового музея создана рабочая группа, в которую среди прочих вошли замдиректора Национальной парламентской библиотеки Леван Тактакишвили, заведующий архивом парламента Грузии Ираклий Иакобашвили, историк и вице-президент Института имени председателя правительства Первой Грузинской Демократической Республики Ное Жордания и Кристин Пагава-Буле – внучка Жордания.Уже летом и осенью 2023 года в поместье Левиль запланировано проведение различных спортивных и культурных мероприятий.Грузино-французский мемориальный музей вошел в одну из групп Национального музея Грузии, куда также входят Государственный музей искусств Грузии им. Шалвы Амиранашвили, Национальная галерея Грузии и Историко-этнографический музей Сигнаки. История поместья ЛевильВ марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.Поместье Левиль во Франции будет полностью восстановлено через 10 лет>>Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро.За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое.Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки, выставочного пространства.На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе. В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реабилитации чердака и крыши. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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