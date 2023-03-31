https://sputnik-georgia.ru/20230331/ofitsialno-sozdan-gruzino-frantsuzskiy-memorialnyy-muzey-v-pomeste-levil-276291394.html
Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль
Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль
Поместье Левиль было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T16:25+0400
2023-03-31T16:25+0400
2023-03-31T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль под Парижем, говорится в сообщении Национального музея Грузии. История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года. В соответствии с соглашением, которое было подписано в 2016 году, на первом этаже поместья планируется организовать историческое пространство, где и будет обустроена часть Грузино-французского мемориального музея Левиль.Минкультуры Грузии отчиталось о состоянии поместья Левиль во Франции>>Для разработки концепции нового музея создана рабочая группа, в которую среди прочих вошли замдиректора Национальной парламентской библиотеки Леван Тактакишвили, заведующий архивом парламента Грузии Ираклий Иакобашвили, историк и вице-президент Института имени председателя правительства Первой Грузинской Демократической Республики Ное Жордания и Кристин Пагава-Буле – внучка Жордания.Уже летом и осенью 2023 года в поместье Левиль запланировано проведение различных спортивных и культурных мероприятий.Грузино-французский мемориальный музей вошел в одну из групп Национального музея Грузии, куда также входят Государственный музей искусств Грузии им. Шалвы Амиранашвили, Национальная галерея Грузии и Историко-этнографический музей Сигнаки. История поместья ЛевильВ марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.Поместье Левиль во Франции будет полностью восстановлено через 10 лет>>Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро.За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое.Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки, выставочного пространства.На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе. В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реабилитации чердака и крыши. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, франция, ноэ жордания, париж, поместье левиль, культура
Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль
16:25 31.03.2023 (обновлено: 16:45 31.03.2023)
Поместье Левиль было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль под Парижем, говорится в сообщении Национального музея Грузии.
История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года.
В соответствии с соглашением, которое было подписано в 2016 году, на первом этаже поместья планируется организовать историческое пространство, где и будет обустроена часть Грузино-французского мемориального музея Левиль.
Для разработки концепции нового музея создана рабочая группа, в которую среди прочих вошли замдиректора Национальной парламентской библиотеки Леван Тактакишвили, заведующий архивом парламента Грузии Ираклий Иакобашвили, историк и вице-президент Института имени председателя правительства Первой Грузинской Демократической Республики Ное Жордания и Кристин Пагава-Буле – внучка Жордания.
Уже летом и осенью 2023 года в поместье Левиль запланировано проведение различных спортивных и культурных мероприятий.
Грузино-французский мемориальный музей вошел в одну из групп Национального музея Грузии, куда также входят Государственный музей искусств Грузии им. Шалвы Амиранашвили, Национальная галерея Грузии и Историко-этнографический музей Сигнаки.
История поместья Левиль
В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.
В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.
Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.
В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро.
За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое.
Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.
По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки, выставочного пространства.
На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе.
В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реабилитации чердака и крыши.