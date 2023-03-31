https://sputnik-georgia.ru/20230331/rossiya-potratit-milliardy-na-razvitie-granits-v-tom-chisle-s-gruziey---vitse-premer-276286191.html

Россия потратит миллиарды на развитие границ, в том числе с Грузией – вице-премьер

Россия потратит миллиарды на развитие границ, в том числе с Грузией – вице-премьер

"Верхний Ларс" - "Казбеги" на сегодняшний день единственный пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T14:28+0400

2023-03-31T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Россия планирует потратить 25 миллиардов рублей на модернизацию и развитие пунктов пропуска на границе с Китаем, а также пункта пропуска на российско-грузинской границе – "Верхний Ларс", заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости. С 13 марта количество полос движения для грузовиков на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" сокращено с 11 до шести полос из-за проведения очередного этапа реконструкции. Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократили для грузовых автомобилей>>"Задача на этот год – четко в обозначенный срок завершить работы по реконструкции "Верхнего Ларса". Также синхронизировать развитие и обеспечить устойчивое функционирование пунктов пропуска на российско-китайской границе. На указанные цели предусмотрено рекордное финансирование 25 миллиардов рублей", – заявил Белоусов, выступая на коллегии Минтранса РФ по итогам работы в 2022 году. Вице-премьер отметил, что в 2022 году Россия фактически ликвидировала все заторы на пунктах пропуска на российско-азербайджанской границе.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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