https://sputnik-georgia.ru/20230331/vodoraspredelitelnuyu-kompaniyu-tbilisi-oshtrafovali-za-narushenie-usloviy-litsenziy-276272916.html
Водораспределительную компанию Тбилиси оштрафовали за нарушение условий лицензии
Водораспределительную компанию Тбилиси оштрафовали за нарушение условий лицензии
Теперь помимо выплаты штрафа, компания обязана починить водопровод и привести его в соответствие с техническими нормами 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T07:01+0400
2023-03-31T07:01+0400
2023-03-31T07:37+0400
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новости
общество
тбилиси
georgian water and power
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Водораспределительную компанию Тбилиси Georgia Water & Power оштрафовали за халатное отношение к исправности водопровода в историческом районе Тбилиси – Чугурети, говорится в сообщении на сайте Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения. Штраф за невыполнение условий лицензии составил 75 тысяч лари. Причиной санкций стал прорыв водопровода на улице Осиаури 8 апреля 2022 года , который привел к обрушению несущей стены дороги, в результате чего была повреждена как сама дорога, так и линии передач, сквер и зеленые насаждения. Мэр Тбилиси назвал причины частого отключение воды в столице >>При этом, несмотря на незамедлительное обращение районной управы в водораспределительную компанию, проблема с водопроводом так и не была решена. Компания утверждает, что для проведения работ было объявлено восемь тендеров, которые сорвались из-за завышенной стоимости работ, заявленных участниками тендера. Комиссия посчитала, что компания не провела превентивных мероприятий, что вызвало нарушение норм безопасности на улице Осиаури. Теперь помимо выплаты штрафа, Georgia Water & Power обязана починить водопровод и привести его в соответствие с техническими нормами и нормами безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Водораспределительную компанию Тбилиси оштрафовали за нарушение условий лицензии
07:01 31.03.2023 (обновлено: 07:37 31.03.2023)
Теперь помимо выплаты штрафа, компания обязана починить водопровод и привести его в соответствие с техническими нормами
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Водораспределительную компанию Тбилиси Georgia Water & Power оштрафовали за халатное отношение к исправности водопровода в историческом районе Тбилиси – Чугурети, говорится в сообщении на сайте Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения.
Штраф за невыполнение условий лицензии составил 75 тысяч лари.
Причиной санкций стал прорыв водопровода на улице Осиаури 8 апреля 2022 года , который привел к обрушению несущей стены дороги, в результате чего была повреждена как сама дорога, так и линии передач, сквер и зеленые насаждения.
При этом, несмотря на незамедлительное обращение районной управы в водораспределительную компанию, проблема с водопроводом так и не была решена.
Компания утверждает, что для проведения работ было объявлено восемь тендеров, которые сорвались из-за завышенной стоимости работ, заявленных участниками тендера.
Комиссия посчитала, что компания не провела превентивных мероприятий, что вызвало нарушение норм безопасности на улице Осиаури.
Теперь помимо выплаты штрафа, Georgia Water & Power обязана починить водопровод и привести его в соответствие с техническими нормами и нормами безопасности.