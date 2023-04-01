https://sputnik-georgia.ru/20230401/gde-ozhidaetsya-sneg-v-gruzii-1-aprelya-276317809.html

Где ожидается снег в Грузии 1 апреля?

Где ожидается снег в Грузии 1 апреля?

Метеорологи прогнозируют преимущественно облачную погоду и снежные осадки в стране 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T11:36+0400

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погода

грузия

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Облачная погода ожидается в большинстве регионов Грузии 1 апреля, местами синоптики прогнозируют снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Так, мороз будет в Гудаури, где прогнозируется -2 градуса, а также снег. Снежные осадки обещают и в Степанцминде. Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом: Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для большегрузов >>>Что касается Тбилиси, тут 1 апреля преимущественно облачно. Днем столбик градусника поднимется до 11 градусов тепла, ночью ожидается +1. Порывы ветра 48 км/ч, вероятность осадков 25 %.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды