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Где ожидается снег в Грузии 1 апреля?
Где ожидается снег в Грузии 1 апреля?
Метеорологи прогнозируют преимущественно облачную погоду и снежные осадки в стране 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T11:36+0400
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погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Облачная погода ожидается в большинстве регионов Грузии 1 апреля, местами синоптики прогнозируют снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Так, мороз будет в Гудаури, где прогнозируется -2 градуса, а также снег. Снежные осадки обещают и в Степанцминде. Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом: Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для большегрузов &gt;&gt;&gt;Что касается Тбилиси, тут 1 апреля преимущественно облачно. Днем столбик градусника поднимется до 11 градусов тепла, ночью ожидается +1. Порывы ветра 48 км/ч, вероятность осадков 25 %.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды

Где ожидается снег в Грузии 1 апреля?

11:36 01.04.2023
CC BY 2.0 / young shanahan / Jvari PassКазбегский район - вид на горы Кавказа и Крестовый перевал
Казбегский район - вид на горы Кавказа и Крестовый перевал - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2023
CC BY 2.0 / young shanahan / Jvari Pass
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Метеорологи прогнозируют преимущественно облачную погоду и снежные осадки в стране
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Облачная погода ожидается в большинстве регионов Грузии 1 апреля, местами синоптики прогнозируют снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Так, мороз будет в Гудаури, где прогнозируется -2 градуса, а также снег. Снежные осадки обещают и в Степанцминде.
© photo: Sputnik / StringerКудеби, Гудаури
Кудеби, Гудаури - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2023
Кудеби, Гудаури
© photo: Sputnik / Stringer
Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом:
Зугдиди +12, преимущественно солнечно
Местия +7, преимущественно солнечно
Поти +12, преимущественно облачно
Батуми +12, солнечно
Озургети +13, преимущественно облачно
Кутаиси +12, переменная облачность
Амбролаури +8, преимущественно облачно
Ахалцихе +9, переменная облачность
Боржоми + 4, преимущественно облачно
Бакуриани +3, переменная облачность
Гори +10, преимущественно облачно
Степанцминда +2, снег
Гудаури -2, снег
Телави +9, дождь
Рустави +14, облачно.
Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для большегрузов >>>
Что касается Тбилиси, тут 1 апреля преимущественно облачно. Днем столбик градусника поднимется до 11 градусов тепла, ночью ожидается +1. Порывы ветра 48 км/ч, вероятность осадков 25 %.
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