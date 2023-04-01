Где ожидается снег в Грузии 1 апреля?
Метеорологи прогнозируют преимущественно облачную погоду и снежные осадки в стране
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Облачная погода ожидается в большинстве регионов Грузии 1 апреля, местами синоптики прогнозируют снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Так, мороз будет в Гудаури, где прогнозируется -2 градуса, а также снег. Снежные осадки обещают и в Степанцминде.
© photo: Sputnik / StringerКудеби, Гудаури
Кудеби, Гудаури
© photo: Sputnik / Stringer
Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом:
Зугдиди +12, преимущественно солнечно
Местия +7, преимущественно солнечно
Поти +12, преимущественно облачно
Батуми +12, солнечно
Озургети +13, преимущественно облачно
Кутаиси +12, переменная облачность
Амбролаури +8, преимущественно облачно
Ахалцихе +9, переменная облачность
Боржоми + 4, преимущественно облачно
Бакуриани +3, переменная облачность
Гори +10, преимущественно облачно
Степанцминда +2, снег
Гудаури -2, снег
Телави +9, дождь
Рустави +14, облачно.
Что касается Тбилиси, тут 1 апреля преимущественно облачно. Днем столбик градусника поднимется до 11 градусов тепла, ночью ожидается +1. Порывы ветра 48 км/ч, вероятность осадков 25 %.