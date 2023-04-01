https://sputnik-georgia.ru/20230401/gruzinskiy-pianist-provedet-kontsert-v-myunkhenskoy-vysshey-shkole-muzyki-i-teatra-276295929.html

Грузинский пианист проведет концерт в Мюнхенской высшей школе музыки и театра

Грузинский пианист проведет концерт в Мюнхенской высшей школе музыки и театра

Сандо Небиеридзе исполнит Фортепианный концерт Игоря Стравинского 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T10:18+0400

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культура

новости

грузия

сандро небиеридзе

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Концерт грузинского пианиста-виртуоза и композитора Сандро Небиеридзе состоится 12 мая в Мюнхенской высшей школе музыки и театра, говорится в сообщении Тбилисской государственной консерватории. Сандро Небиеридзе выступит вместе со студенческим оркестром под руководством маэстро Джузеппе Монтесано. На вечере исполнят Фортепианный концерт Игоря Стравинского. "С большой радостью сообщаю, что 12 мая в Мюнхенской высшей школе музыки и театра вместе с маэстро Дж. Монтесано и студенческим оркестром я осуществлю давнюю мечту: исполню фортепианный концерт моего дорогого и обожаемого композитора Игоря Стравинского!" – написал Небиеридзе на своей странице в соцсети.Концерт будет полностью записан на видео, поэтому позже желающие смогут его посмотреть. Грузинский пианист завоевал серебряную медаль на конкурсе Рубинштейна>>Сандро Небиеридзе 22 года. Он выпускник Музыкальной семинарии при Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили (педагог – Лали Саникидзе). Помимо фортепиано, занимался композицией в классе Маки Вирсаладзе. Небиеридзе – автор оперы, сочинений для фортепиано и других инструментов. Является лауреатом многих международных конкурсов, среди которых Musica. Sepashvili Klavierwettbewerb (2009, I премия), Balys Dvarionas International Piano Competition в Вильнюсе (Литва, 2012), Международный музыкальный конкурс-фестиваль в Киеве (Украина, 2013), Astana Piano Passion (Казахстан, 2015, I премия). Пианист много гастролирует в Грузии и Европе. В программы своих выступлений всегда включает собственные сочинения.Мюнхенская высшая школа музыки и театра была основана в 1846 году как частный институт, в 1867 году преобразована королем Людвигом II в Королевскую Баварскую школу музыки. Сначала школа существовала на личные средства короля, а с 1874 года – на средства государственного бюджета.С 1892 года называлась Королевской академией музыки, с 1924 года – Государственной академией музыки, с 1998 года носит нынешнее название.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, новости, грузия, сандро небиеридзе, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили