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Картины Карла III представят на выставке в Великобритании
Картины Карла III представят на выставке в Великобритании
Работа над картинами настолько расслабляет Карла III, что он будто переносится "в другое измерение", признается монарх 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T13:13+0400
2023-04-01T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Акварельные полотна, созданные королем Великобритании Карлом III, представят на экспозиции, которая открывается в субботу в Сандрингемском дворце – частной усадьбе Виндзорской династии в графстве Норфолк, сообщает газета Evening Standard.Эти картины монарх написал в Уэльсе, Шотландии, Виндзорском замке, а также в королевских поместьях Хайгроув и Биркхолл, отмечает издание. Как ранее отмечал сам Карл III, работа над картинами настолько расслабляет его, что он будто переносится "в другое измерение".Изобразительному искусству король уделяет любую свободную минутку, признается монарх. Он также постоянно берет с собой в поездки необходимые для этого принадлежности. Ожидается, что выставка будет проходить с апреля до середины октября.Грузинский пианист проведет концерт в Мюнхенской высшей школе музыки и театра >>Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, а его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Церемония коронации королевской четы состоится 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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великобритания, елизавета ii, новости, в мире, шотландия, уэльс
Картины Карла III представят на выставке в Великобритании
13:13 01.04.2023 (обновлено: 14:25 01.04.2023)
Работа над картинами настолько расслабляет Карла III, что он будто переносится "в другое измерение", признается монарх
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik.
Акварельные полотна, созданные королем Великобритании Карлом III, представят на экспозиции, которая открывается в субботу в Сандрингемском дворце – частной усадьбе Виндзорской династии в графстве Норфолк, сообщает газета Evening Standard
.
"Свыше 40 акварельных картин, написанных королем, будут представлены на выставке. Коллекция, которая включает интерпретации британских пейзажей и королевских резиденций, будет выставлена в бальном зале Сандрингемского дворца", – сказано в сообщении.
Эти картины монарх написал в Уэльсе, Шотландии, Виндзорском замке, а также в королевских поместьях Хайгроув и Биркхолл, отмечает издание. Как ранее отмечал сам Карл III, работа над картинами настолько расслабляет его, что он будто переносится "в другое измерение".
Изобразительному искусству король уделяет любую свободную минутку, признается монарх. Он также постоянно берет с собой в поездки необходимые для этого принадлежности. Ожидается, что выставка будет проходить с апреля до середины октября.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, а его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Церемония коронации королевской четы состоится 6 мая.