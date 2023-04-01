https://sputnik-georgia.ru/20230401/kto-vyigraet-evrovidenie-2023-stavki-bukmekerov-276323582.html

Кто выиграет "Евровидение - 2023"? Ставки букмекеров

Кто выиграет "Евровидение - 2023"? Ставки букмекеров

В преддверии конкурса букмекеры, критики и музыкальные эксперты по традиции пытаются предсказать, кто выиграет Евровидение 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Швеция станет победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2023" согласно ставкам букмекеров, Грузии прочат лишь 14-ю позицию.В преддверии престижного конкурса букмекеры, критики и музыкальные эксперты по традиции пытаются предсказать, кто выиграет Евровидение. Портал EuroINvision представляет ТОП ставок на Евровидении-2023 согласно крупнейшим букмекерским конторам.Швецию в этом году представляет певица Лорин с песней Tattoo. Эта исполнительница марокканско-берберского происхождения уже побеждала на "Евровидении-2012". Также в десятку победителей, согласно ожиданиям букмекеров, войдут Финляндия, Норвегия, Испания, Израиль, Франция, Чехия и другие страны. Конкурс, который в этом году состоится в 67-й раз, пройдет в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. Представительница Грузии Иру Хечанова выступит 11 мая, на втором полуфинальном вечере. Всего в "Евровидении-2023" принимают участие 37 стран.Номер грузинской певице на "Евровидение-2023" подготовит австрийский режиссер >>Двадцатидвухлетняя Иру Хечанова споет на европейском конкурсе композицию Echo. Сценографию выступления участницы разработает австрийский режиссер Марвин Диетманн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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