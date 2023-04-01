https://sputnik-georgia.ru/20230401/tornado-v-arkanzase-kolichestvo-zhertv-vnov-uvelichilos--276317608.html

Торнадо в Арканзасе: количество жертв вновь увеличилось

Торнадо в Арканзасе: количество жертв вновь увеличилось

Сообщается о большом количестве разрушений в городе Литл-Рок 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T12:30+0400

2023-04-01T12:30+0400

2023-04-01T14:25+0400

происшествия

новости

в мире

стихийное бедствие

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1b/252139102_47:0:3688:2048_1920x0_80_0_0_e34edfaf224a6b4130378b4673bd74f2.jpg

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Количество жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, возросло до трех – ранее сообщалось об одном погибшем, сообщает местный телеканал 5news.Основной удар стихии пришелся на административный центр штата Литл-Рок – это самый густонаселенный город Арканзаса. Там повреждено или разрушено множество зданий. Без электричества остались около 70 тысяч человек.Мэр города Фрэнк Скотт-младший сообщал о 24 госпитализированных. Пять пациентов находятся в критическом состоянии, сообщает газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр.Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото >>Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс уже объявила чрезвычайное положение. По ее словам, власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. К борьбе с последствиями стихии также подключена Национальная гвардия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, в мире, стихийное бедствие, сша