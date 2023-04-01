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Торнадо в Арканзасе: количество жертв вновь увеличилось
Торнадо в Арканзасе: количество жертв вновь увеличилось
Сообщается о большом количестве разрушений в городе Литл-Рок 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T12:30+0400
2023-04-01T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Количество жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, возросло до трех – ранее сообщалось об одном погибшем, сообщает местный телеканал 5news.Основной удар стихии пришелся на административный центр штата Литл-Рок – это самый густонаселенный город Арканзаса. Там повреждено или разрушено множество зданий. Без электричества остались около 70 тысяч человек.Мэр города Фрэнк Скотт-младший сообщал о 24 госпитализированных. Пять пациентов находятся в критическом состоянии, сообщает газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр.Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото >>Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс уже объявила чрезвычайное положение. По ее словам, власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. К борьбе с последствиями стихии также подключена Национальная гвардия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, в мире, стихийное бедствие, сша
происшествия, новости, в мире, стихийное бедствие, сша
Торнадо в Арканзасе: количество жертв вновь увеличилось
12:30 01.04.2023 (обновлено: 14:25 01.04.2023)
Сообщается о большом количестве разрушений в городе Литл-Рок
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik.
Количество жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, возросло до трех – ранее сообщалось об одном погибшем, сообщает местный телеканал 5news
.
Основной удар стихии пришелся на административный центр штата Литл-Рок – это самый густонаселенный город Арканзаса. Там повреждено или разрушено множество зданий. Без электричества остались около 70 тысяч человек.
Мэр города Фрэнк Скотт-младший сообщал о 24 госпитализированных. Пять пациентов находятся в критическом состоянии, сообщает газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр.
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс уже объявила чрезвычайное положение. По ее словам, власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. К борьбе с последствиями стихии также подключена Национальная гвардия.