Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230401/tornado-v-arkanzase-kolichestvo-zhertv-vnov-uvelichilos--276317608.html
Торнадо в Арканзасе: количество жертв вновь увеличилось
Торнадо в Арканзасе: количество жертв вновь увеличилось
Сообщается о большом количестве разрушений в городе Литл-Рок 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T12:30+0400
2023-04-01T14:25+0400
происшествия
новости
в мире
стихийное бедствие
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1b/252139102_47:0:3688:2048_1920x0_80_0_0_e34edfaf224a6b4130378b4673bd74f2.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Количество жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, возросло до трех – ранее сообщалось об одном погибшем, сообщает местный телеканал 5news.Основной удар стихии пришелся на административный центр штата Литл-Рок – это самый густонаселенный город Арканзаса. Там повреждено или разрушено множество зданий. Без электричества остались около 70 тысяч человек.Мэр города Фрэнк Скотт-младший сообщал о 24 госпитализированных. Пять пациентов находятся в критическом состоянии, сообщает газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр.Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото &gt;&gt;Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс уже объявила чрезвычайное положение. По ее словам, власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. К борьбе с последствиями стихии также подключена Национальная гвардия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1b/252139102_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_34678c73048189d57e094dc2400687f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, в мире, стихийное бедствие, сша
происшествия, новости, в мире, стихийное бедствие, сша

Торнадо в Арканзасе: количество жертв вновь увеличилось

12:30 01.04.2023 (обновлено: 14:25 01.04.2023)
© AP Photo / Igor Zehl / CTKПоследствия торнадо, обрушившегося на деревню Моравска-Нова-Вес в районе Годонин в Южной Моравии, Чешская Республика
Последствия торнадо, обрушившегося на деревню Моравска-Нова-Вес в районе Годонин в Южной Моравии, Чешская Республика - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Igor Zehl / CTK
Подписаться на
НовостиTelegram
Сообщается о большом количестве разрушений в городе Литл-Рок
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Количество жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, возросло до трех – ранее сообщалось об одном погибшем, сообщает местный телеканал 5news.
Основной удар стихии пришелся на административный центр штата Литл-Рок – это самый густонаселенный город Арканзаса. Там повреждено или разрушено множество зданий. Без электричества остались около 70 тысяч человек.
Мэр города Фрэнк Скотт-младший сообщал о 24 госпитализированных. Пять пациентов находятся в критическом состоянии, сообщает газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр.
Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото >>
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс уже объявила чрезвычайное положение. По ее словам, власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. К борьбе с последствиями стихии также подключена Национальная гвардия.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0