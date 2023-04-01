https://sputnik-georgia.ru/20230401/ubiystvo-na-trasse-na-zapade-gruzii-pogibli-dva-molodykh-cheloveka-276322304.html

Убийство на трассе на западе Грузии: погибли два молодых человека

Убийство на трассе на западе Грузии: погибли два молодых человека

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство" 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T14:24+0400

2023-04-01T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Двое молодых мужчин погибли в результате стрельбы на дороге Цхалтубо-Кутаиси в регионе Имерети, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, в ночь на субботу возле одного из ресторанов между тремя молодыми людьми, которые были в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе словесной перепалки один из них вытащил пистолет и нечаянно выстрелил. Выстрел убил сразу двух человек. Вору в законе "Джейрану" в Грузии предъявлены обвинения, вор Мамука "Хонский" задержан >>>Сотрудники МВД уже задержали подозреваемого в убийстве. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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