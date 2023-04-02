https://sputnik-georgia.ru/20230402/ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-mezhdu-gruziey-i-uzbekistanom-obsudili-v-tashkente-276343396.html

Экономическое сотрудничество между Грузией и Узбекистаном обсудили в Ташкенте

Экономическое сотрудничество между Грузией и Узбекистаном обсудили в Ташкенте

Заседание грузино-узбекистанской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества прошло в Ташкенте 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T14:56+0400

2023-04-02T14:56+0400

2023-04-02T15:03+0400

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леван давиташвили

ташкент

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Динамику роста товарооборота между Грузией и Узбекистаном обсудили на встрече вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым в Ташкенте, информацию распространяет пресс-служба Минэкономики. Вице-премьер Грузии Леван Давиташвили в составе грузинской делегации находится с рабочим визитом в Узбекистане, где принял участие в девятом заседании Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества двух стран. По данным ведомства, на встрече стороны обсудили возможности для дальнейшего развития двусторонней торговли, а также вопросы экономического сотрудничества по различным направлениям, в том числе туризма. В частности, общее количество визитеров из Узбекистана в Грузию увеличилось в 2022 году на 32%. По словам министра, в 2022 году товарооборот между Грузией и Узбекистаном увеличился на 40%, а рост экспорта составил 30%. Контейнерный поезд будет ездить из Узбекистана в грузинский порт Поти >>Ранее в рамках девятого заседания Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества был подписан ряд важных документов, в том числе двусторонний протокол "О завершении двусторонних переговоров между Грузией и Узбекистаном в рамках присоединения Республики Узбекистан к Всемирной торговой организации". Вместе с Леваном Давиташвили в заседании межправительственной комиссии приняли участие заместители министра экономики Геннадий Арвеладзе и Гурам Гурамишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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