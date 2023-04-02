https://sputnik-georgia.ru/20230402/kak-gruziya-pomogaet-bolnym-autizmom---pismo-premera-strany-276339365.html

Как Грузия помогает больным аутизмом – письмо премьера страны

Как Грузия помогает больным аутизмом – письмо премьера страны

Премьер отметил важную роль общества в повышении осведомленности об аутизме 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T11:21+0400

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грузия

новости

общество

аутизм

ираклий гарибашвили

здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Долг государства – обеспечивать равные условия развития для каждого гражданина, говорится в опубликованном письме премьер-министра Грузии в связи со Всемирным днем распространения информации об аутизме. С 2 апреля 2008 года ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом. В то же время, по словам премьера, очень важны роль и активное участие общества в повышении осведомленности об аутизме, что в последнее время становится все более заметным. "Мы все вместе должны заботиться о защите здоровья, образования или трудовых прав наших сограждан и вместе создать лучшую среду для всех", – подчеркнул премьер. Мэрия Тбилиси расширяет программу развития детей с аутизмом >>Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей, многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно к ним обращаться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, аутизм, ираклий гарибашвили, здравоохранение в грузии