https://sputnik-georgia.ru/20230402/kak-gruziya-pomogaet-bolnym-autizmom---pismo-premera-strany-276339365.html
Как Грузия помогает больным аутизмом – письмо премьера страны
Как Грузия помогает больным аутизмом – письмо премьера страны
Премьер отметил важную роль общества в повышении осведомленности об аутизме 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T11:21+0400
2023-04-02T11:21+0400
2023-04-02T12:11+0400
грузия
новости
общество
аутизм
ираклий гарибашвили
здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Долг государства – обеспечивать равные условия развития для каждого гражданина, говорится в опубликованном письме премьер-министра Грузии в связи со Всемирным днем распространения информации об аутизме. С 2 апреля 2008 года ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом. В то же время, по словам премьера, очень важны роль и активное участие общества в повышении осведомленности об аутизме, что в последнее время становится все более заметным. "Мы все вместе должны заботиться о защите здоровья, образования или трудовых прав наших сограждан и вместе создать лучшую среду для всех", – подчеркнул премьер. Мэрия Тбилиси расширяет программу развития детей с аутизмом >>Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей, многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно к ним обращаться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, аутизм, ираклий гарибашвили, здравоохранение в грузии
грузия, новости, общество, аутизм, ираклий гарибашвили, здравоохранение в грузии
Как Грузия помогает больным аутизмом – письмо премьера страны
11:21 02.04.2023 (обновлено: 12:11 02.04.2023)
Премьер отметил важную роль общества в повышении осведомленности об аутизме
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Долг государства – обеспечивать равные условия развития для каждого гражданина, говорится в опубликованном письме премьер-министра Грузии в связи со Всемирным днем распространения информации об аутизме.
С 2 апреля 2008 года ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.
"Сегодня весь цивилизованный мир отмечает Всемирный день распространения информации об аутизме. Долгом государства является обеспечение равных условий развития для каждого гражданина и расширение доступа для тех людей с особыми потребностями, которые нуждаются в особом внимании непосредственно со стороны государства", – говорится в заявлении.
В то же время, по словам премьера, очень важны роль и активное участие общества в повышении осведомленности об аутизме, что в последнее время становится все более заметным.
"Мы все вместе должны заботиться о защите здоровья, образования или трудовых прав наших сограждан и вместе создать лучшую среду для всех", – подчеркнул премьер.
Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса.
Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.
Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей, многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно к ним обращаться.