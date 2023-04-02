https://sputnik-georgia.ru/20230402/kobakhidze-poluchenie-gruziey-statusa-kandidata-v-es-snizit-polyarizatsiyu-v-strane-276348425.html

Кобахидзе: получение Грузией статуса кандидата в ЕС снизит поляризацию в стране

Кобахидзе: получение Грузией статуса кандидата в ЕС снизит поляризацию в стране

Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T23:26+0400

2023-04-02T23:26+0400

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ираклий кобахидзе

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В том случае, если Евросоюз хочет уменьшить поляризацию в Грузии, то обязательно примет решение в пользу предоставления статуса страны-кандидата, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д Председатель "Грузинской мечты" обвиняет радикалов в умышленном нанесении ущерба процессу евроинтеграции. "В их интересах, чтобы Грузия не получила статус кандидата. Они прямо рассчитывают на то, что в декабре Евросоюз снова примет несправедливое решение, и они должны использовать это, по их расчетам, для дистабилизации ситуации и смены власти. Поэтому они полностью сосредоточены не на том, чтобы страна получила статус кандидата, а наоборот", сказал Кобахидзе. По его словам, любой расчет радикалов обречен на провал. Он также отметил, что говорить о том, что статус принадлежит обществу, а не правительству, и отделять друг от друга народ и правительство - грязная спекуляция. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Глава Европейского совета Шарль Мишель должен принять решение по вопросу начала процесса переговоров о вступлении Грузии, Украины и Молдовы в ЕС до конца 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта