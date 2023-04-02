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Взрыв произошел в кафе в Санкт-Петербурге – один человек погиб
Взрыв произошел в кафе в Санкт-Петербурге – один человек погиб
В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T20:22+0400
2023-04-02T20:22+0400
2023-04-02T20:39+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Санкт-Петербурге, сообщило РИА Новости."(Владлен Татарский) погиб при взрыве", – сказал собеседник агентства.По некоторым данным, кафе использовалось как площадка для творческого вечера Татарского. Телеграм-канал "112" публикует видео, на котором запечатлен момент взрыва.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате хлопка в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек, один из них скончался. Они уточнил, что после хлопка пожара в кафе не последовало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, санкт-петербург, происшествия
в мире, новости, россия, санкт-петербург, происшествия
Взрыв произошел в кафе в Санкт-Петербурге – один человек погиб
20:22 02.04.2023 (обновлено: 20:39 02.04.2023)
В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек
ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik.
Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Санкт-Петербурге, сообщило РИА Новости
.
"(Владлен Татарский) погиб при взрыве", – сказал собеседник агентства.
По некоторым данным, кафе использовалось как площадка для творческого вечера Татарского. Телеграм-канал "112" публикует видео, на котором запечатлен момент взрыва.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате хлопка в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек, один из них скончался. Они уточнил, что после хлопка пожара в кафе не последовало.