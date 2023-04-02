https://sputnik-georgia.ru/20230402/vzryv-proizoshel-v-kafe-v-sankt-peterburge---odin-chelovek-pogib-276347117.html

Взрыв произошел в кафе в Санкт-Петербурге – один человек погиб

Взрыв произошел в кафе в Санкт-Петербурге – один человек погиб

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T20:22+0400

2023-04-02T20:22+0400

2023-04-02T20:39+0400

в мире

новости

россия

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/02/276347103_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_9ee8b45369e586c13ccb14196111a7a3.jpg

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Санкт-Петербурге, сообщило РИА Новости."(Владлен Татарский) погиб при взрыве", – сказал собеседник агентства.По некоторым данным, кафе использовалось как площадка для творческого вечера Татарского. Телеграм-канал "112" публикует видео, на котором запечатлен момент взрыва.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате хлопка в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек, один из них скончался. Они уточнил, что после хлопка пожара в кафе не последовало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

санкт-петербург

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, россия, санкт-петербург, происшествия