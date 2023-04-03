https://sputnik-georgia.ru/20230403/deputat-sravnil-vystuplenie-prezidenta-gruzii-v-parlamente-s-rechami-oppozitsionnerov-276373212.html
Депутат сравнил выступление президента Грузии в парламенте с речами оппозиционеров
Депутат сравнил выступление президента Грузии в парламенте с речами оппозиционеров
В своем выступлении президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую силу 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T15:30+0400
2023-04-03T15:30+0400
2023-04-03T15:39+0400
политика
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте не далеко ушло от выступлений оппозиционных депутатов, заявил член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе в программа "Имеди LIVE". Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления перед депутатами парламента Грузии с ежегодным докладом обвинила правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в изменении прозападного курса страны. "Главное впечатление, которое у меня сложилось во время выступления президента, – это то, что, к сожалению для меня, выступление президента далеко не ушло и не отличалось от выступлений Анны Нацвлишвили, или Ники Мачутадзе, или Анны Цитлидзе", – сказал Сарджвеладзе.Президент Грузии дала новый старт поляризации – Мдинарадзе>>Член парламентского большинства назвал выступление Саломе Зурабишвили слишком предвзятым, так как президент ничего не сказала о поддержке резолюций по Украине со стороны Грузии на международной арене. "Почему президент не сказала об этом? Ведь могла же? В этом случае она была бы беспристрастной", – сказал Сарджвеладзе. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, по данным на февраль 2023 года, Грузия проголосовала более чем за 400 резолюций в поддержку Украины, а также была соавтором некоторых из них.В свою очередь Зурабишвили в своем выступлении подчеркнула, что с момента вступления в должность президента Грузии (декабрь 2018 года) использовала все доступные ей возможности – личные контакты, связи, официальные визиты, международные трибуны и международные СМИ, чтобы "защищать и укреплять европейские устремления и достижения Грузии". Что касается сравнений с депутатами, о которых сказал Сарджвеладзе, то Анна Нацвлишвили – член оппозиционной партии "Лело для Грузии", Ника Мачутадзе и Анны Цитлидзе – члены фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили
Депутат сравнил выступление президента Грузии в парламенте с речами оппозиционеров
15:30 03.04.2023 (обновлено: 15:39 03.04.2023)
В своем выступлении президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую силу
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте не далеко ушло от выступлений оппозиционных депутатов, заявил член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе в программа "Имеди LIVE".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления перед депутатами парламента Грузии с ежегодным докладом обвинила правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в изменении прозападного курса страны.
"Главное впечатление, которое у меня сложилось во время выступления президента, – это то, что, к сожалению для меня, выступление президента далеко не ушло и не отличалось от выступлений Анны Нацвлишвили, или Ники Мачутадзе, или Анны Цитлидзе", – сказал Сарджвеладзе.
Член парламентского большинства назвал выступление Саломе Зурабишвили слишком предвзятым, так как президент ничего не сказала о поддержке резолюций по Украине со стороны Грузии на международной арене.
"Почему президент не сказала об этом? Ведь могла же? В этом случае она была бы беспристрастной", – сказал Сарджвеладзе.
Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, по данным на февраль 2023 года, Грузия проголосовала более чем за 400 резолюций в поддержку Украины, а также была соавтором некоторых из них.
В свою очередь Зурабишвили в своем выступлении подчеркнула, что с момента вступления в должность президента Грузии (декабрь 2018 года) использовала все доступные ей возможности – личные контакты, связи, официальные визиты, международные трибуны и международные СМИ, чтобы "защищать и укреплять европейские устремления и достижения Грузии".
Что касается сравнений с депутатами, о которых сказал Сарджвеладзе, то Анна Нацвлишвили – член оппозиционной партии "Лело для Грузии", Ника Мачутадзе и Анны Цитлидзе – члены фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве".