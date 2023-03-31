https://sputnik-georgia.ru/20230331/prezident-gruzii-dala-novyy-start-polyarizatsii--mdinaradze-276294492.html

Президент Грузии дала новый старт поляризации – Мдинарадзе

Президент Грузии дала новый старт поляризации – Мдинарадзе

В своем выступлении президент Грузии раскритиковала правящую силу 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T17:29+0400

2023-03-31T17:29+0400

2023-03-31T17:29+0400

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мамука мдинарадзе

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грузия - ес

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте дало старт новой волне поляризации, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. Как отметил Мдинарадзе, усиление нарратива крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" не является объективностью. По его словам, это крайняя тенденциозность и углубление поляризации. "Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>"Сегодня мы услышали в парламенте Грузии крайне тенденциозное выступление, и не думаю, что это только моя или наша оценка… Когда мы знаем, что цель "Нацдвижения" – поляризация, сегодня вы углубили поляризацию, дали новый старт новой волне поляризации", – обратился Мдинарадзе к президенту на заседании парламента. Деполяризация – одно из главных условий для вступления Грузии в ЕС, входит в число 12 рекомендаций, которые должна выполнить страна для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. По словам Мдинарадзе, сегодняшние позиции президента абсолютно противоречат позициям тех, кто за нее проголосовал, и совпадают с позициями тех, кто несколько лет назад называл Зурабишвили предателем. "Нет злу, нет насилию, нет "Нацдвижению" – это было заказом общественности, и сегодня каждым вашим предложением вы сделали сильнее ложную кампанию "Нацдвижения", а также ее цели против страны", – подчеркнул Мдинарадзе. Целью радикальной оппозиции является смена власти в Грузии "любым путем и в любой форме", а не получение статуса кандидата на членство в ЕС, считает политик. При этом он подчеркнул, что Евросоюз признал, что Грузия заслуживала статус кандидата наряду с Украиной и Молдовой. "Сама Европа признала, что каждый объективный человек в Грузии считает, что заслуживала, а вы говорите, что не заслуживала, и обвинили нас в этом. И как бы это ни было удивительно, вы назвали почти до конца выполненные рекомендации формально выполненными", – заявил Мдинарадзе.Как Грузия выполняет рекомендации ЕС? Итоги визита делегации ПАСЕ в Грузию>>Представители "Грузинской мечты" заявляют, что участие оппозиции в выполнении рекомендаций, необходимых для получения Грузией статуса-кандидата на вступление в Евросоюз, равно нулю, в то время как в рамках работы над выполнением рекомендаций ЕС парламент Грузии принял более 82 новых законов. Между тем крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники обвиняют власти в том, что это именно они ничего не делают для получения статуса и, более того, Грузия сворачивает со своего прозападного курса. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , грузия - ес