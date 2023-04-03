https://sputnik-georgia.ru/20230403/dveri-zakryty-erdogan-otkazalsya-vstrechatsya-s-poslom-ssha-v-turtsii-276385349.html
Двери закрыты: Эрдоган отказался встречаться с послом США в Турции
Двери закрыты: Эрдоган отказался встречаться с послом США в Турции
Президент Турции раскритиковал посла США за то, что тот провел встречу с единым кандидатом от оппозиции на выборах главы государства 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T20:11+0400
2023-04-03T20:11+0400
2023-04-03T20:11+0400
в мире
новости
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516854_0:179:2889:1805_1920x0_80_0_0_f9ebb75572137f588833d8f7d0c0bbe0.jpg
ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от встреч с послом США в Анкаре Джеффри Флейком, после того как тот провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на выборах Кемалем Кылычдароглу, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что американский дипломат должен понимать, как работает посол, а если он об этом не знает, то "не сможет войти в эту дверь".Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — является выдвиженец от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516854_15:174:2514:2048_1920x0_80_0_0_a6901d34b6d115d3edf92e47b42993b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, сша
в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, сша
Двери закрыты: Эрдоган отказался встречаться с послом США в Турции
Президент Турции раскритиковал посла США за то, что тот провел встречу с единым кандидатом от оппозиции на выборах главы государства
ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от встреч с послом США в Анкаре Джеффри Флейком, после того как тот провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на выборах Кемалем Кылычдароглу, передает РИА Новости
.
"Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты посол. Твой собеседник здесь – президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты. Почему? Пусть знает свое место", – приводит слова Эрдогана газета Star.
Он подчеркнул, что американский дипломат должен понимать, как работает посол, а если он об этом не знает, то "не сможет войти в эту дверь".
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — является выдвиженец от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.