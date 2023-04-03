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Двери закрыты: Эрдоган отказался встречаться с послом США в Турции

Двери закрыты: Эрдоган отказался встречаться с послом США в Турции

Президент Турции раскритиковал посла США за то, что тот провел встречу с единым кандидатом от оппозиции на выборах главы государства 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от встреч с послом США в Анкаре Джеффри Флейком, после того как тот провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на выборах Кемалем Кылычдароглу, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что американский дипломат должен понимать, как работает посол, а если он об этом не знает, то "не сможет войти в эту дверь".Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — является выдвиженец от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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