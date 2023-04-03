https://sputnik-georgia.ru/20230403/eto-nepriemlemo--kobakhidze-o-evrodeputate-uchastvovavshey-v-aktsii-v-tbilisi-276361143.html

"Это неприемлемо" – Кобахидзе о евродепутате, участвовавшей в акции в Тбилиси

"Это неприемлемо" – Кобахидзе о евродепутате, участвовавшей в акции в Тбилиси

В Тбилиси прошла акция в поддержку обвиняемого в нападении на полицейских и поджоге патрульного автомобиля 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T13:30+0400

2023-04-03T13:30+0400

2023-04-03T13:30+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

тбилиси

европарламент

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал неприемлемым присутствие депутата Европарламента Виолы фон Крамон на акции в Тбилиси. Немецкий политик, отличающаяся резкой критикой грузинских властей, 1 апреля участвовала в акции поддержки ранее судимого Лазаре Григориадиса около здания правительства Грузии. Он задержан за нападение на полицейских и поджог патрульного автомобиля. По данным следствия, 21-летний мужчина во время акций на проспекте Руставели кидал камни и т. н. "коктейли Молотова" в полицейских."Мы знаем об отношении Виолы фон Крамон к грузинскому государству. К сожалению, это своеобразное беззастенчивое отношение… Когда европарламентарий присутствует на акции протеста какой-то партии, это уже само по себе неприемлемо и еще раз показывает ее отношение к грузинскому государству. Это отношение просто неправильное", - заявил Кобахидзе. "Коктейли Молотова" и поджог полицейской машины в Тбилиси - обвиняемый отправлен под арест>>На акции около здания правительства Грузии Крамон заявила, что, возможно, Григориадис и является фигурантом уголовного дела, но то, что выделили его и сделали показательным примером - это позор. Европарламентарий также отметила, что у все есть равные права для того, чтобы протестовать против законопроекта об "иноагентах". Кроме того, она выразила солидарность жителям Грузии, поддерживающим прозападные и евровпейские позиции. С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. На данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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