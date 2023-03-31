https://sputnik-georgia.ru/20230331/protesty-v-tbilisi-obvinyaemyy-v-napadenii-na-politsiyu-ostanetsya-do-suda-v-tyurme-276291665.html
"Коктейли Молотова" и поджог полицейской машины в Тбилиси - обвиняемый отправлен под арест
"Коктейли Молотова" и поджог полицейской машины в Тбилиси - обвиняемый отправлен под арест
Обвинение утверждало, что задержанный может оказать давление на свидетелей или совершить новое преступление 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T16:47+0400
2023-03-31T16:47+0400
2023-03-31T18:50+0400
грузия
происшествия
новости
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал Лазаре Григориадису, обвиняемому в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества во время протестов 7–9 марта, заключение в качестве меры пресечения. По данным следствия, Григориадис обвиняется в том, что кинул в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии два т.н. "коктейля Молотова" и поджег автомобиль МВД . На суде адвокаты Григориадиса ходатайствовали о залоге в размере 10 тысяч лари, также депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что готов поручиться за обвиняемого. Однако суд полностью разделил ходатайство стороны обвинения, которая утверждала, что задержанный может оказать давление на свидетелей или совершить новое преступление. Нападение на сотрудников полиции никому не должно сойти с рук – Кобахидзе >>Сам Григориадис на суде заявил о том, что воспользуется правом на молчание. Решение суда вызвало недовольство присутствующих в зале. Приставам пришлось выводить недовольных из зала. Адвокат Григориадиса, Лика Битадзе, заявила, что сторона защиты обжалует решение Тбилгорсуда в апелляционном суде. При этом она не исключила дачи признательных показаний со стороны своего подзащитного. В МВД Грузии рассказали о состоянии полицейских, пострадавших на акциях протеста >>"Если будут явно подтверждены те обстоятельства, что этот человек совершил преступление по обоим обвинениям, логично, что он признается в содеянном", – сказал Битадзе. Протест и преступление С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы. В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог. По делу Григориадиса следствие установило, что он 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб государственного бюджета составил 39,5 тысячи лари. Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, происшествия, новости, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
"Коктейли Молотова" и поджог полицейской машины в Тбилиси - обвиняемый отправлен под арест
16:47 31.03.2023 (обновлено: 18:50 31.03.2023)
Обвинение утверждало, что задержанный может оказать давление на свидетелей или совершить новое преступление
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал Лазаре Григориадису, обвиняемому в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества во время протестов 7–9 марта, заключение в качестве меры пресечения.
По данным следствия, Григориадис обвиняется в том, что кинул в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии два т.н. "коктейля Молотова" и поджег автомобиль МВД .
На суде адвокаты Григориадиса ходатайствовали о залоге в размере 10 тысяч лари, также депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что готов поручиться за обвиняемого. Однако суд полностью разделил ходатайство стороны обвинения, которая утверждала, что задержанный может оказать давление на свидетелей или совершить новое преступление.
Сам Григориадис на суде заявил о том, что воспользуется правом на молчание.
Решение суда вызвало недовольство присутствующих в зале. Приставам пришлось выводить недовольных из зала.
Адвокат Григориадиса, Лика Битадзе, заявила, что сторона защиты обжалует решение Тбилгорсуда в апелляционном суде. При этом она не исключила дачи признательных показаний со стороны своего подзащитного.
"Если будут явно подтверждены те обстоятельства, что этот человек совершил преступление по обоим обвинениям, логично, что он признается в содеянном", – сказал Битадзе.
Протест и преступление
С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы.
В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог.
По делу Григориадиса следствие установило, что он 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.
В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.
Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб государственного бюджета составил 39,5 тысячи лари.
Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога.