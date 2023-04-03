https://sputnik-georgia.ru/20230403/gruziya--strana-protestov-rossiyskiy-ekspert-o-martovskikh-aktsiyakh-v-tbilisi-276387683.html

"Грузия – страна протестов": российский эксперт о мартовских акциях в Тбилиси

"Грузия – страна протестов": российский эксперт о мартовских акциях в Тбилиси

Многие люди вроде и не довольны "Грузинской мечтой", но, когда им предлагают Саакашвили, это вызывает вопросы, считает эксперт 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T22:17+0400

2023-04-03T22:17+0400

2023-04-03T22:17+0400

грузия

политика

новости

сергей маркедонов

грузинская мечта

единое нацдвижение

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Грузия – страна протестов, это страна, которая была создана протестами, сказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, комментируя мартовские акции протеста в Тбилиси. С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Маркедонов отметил, что, если говорить об уникальности этой истории, кажется, тут несколько моментов сошлись в одной точке. Первое, что не "Грузинская мечта" была инициатором законопроекта, это была "Сила народа". "Грузинской мечте" было проще сказать – это все-таки было не наше, хотя вроде бы мы и не против были. Второй момент – это оппозиционная партия "Единое национальное движение", уникальный во многом проект. Многие партии власти, когда проигрывали, исчезали. Где армянское общенациональное движение или республиканская партия Армении? Где партия регионов Украины? Эти партии уходили", – отмечает Маркедонов. Инициаторы скандальных законопроектов в Грузии объяснили свое решение об их отзыве>>Что касается ЕНД, то, по его мнению, партия сохранила свое влияние и как оппозиционная сила №1, но есть фактор "бывших". Маркедонов назвал этот протест в Грузии разнообразным, когда как многие говорят, что это Запад играет роль или это какие-то цветные революции. "Этот протест в Грузии разнообразный, как и предыдущие. Очень часто "мишистский" протест объединяется с протестом "немишистским", но против власти. Вот этот поиск третьей силы в Грузии ведется уже не один год, но пока не получается", – подытожил Маркедонов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сергей маркедонов, грузинская мечта, единое нацдвижение, акция против закона об иноагентах